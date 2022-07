Bancomat: arriva la stangata, quando e dove non puoi prelevare, pessima novità

Tante cose stanno cambiando sul bancomat ed è meglio cercare di capire quali sono gli errori da non fare.

Innanzitutto va sottolineato come i bancomat siano sempre di meno, ma in particolare ci sono alcuni bancomat e soprattutto alcuni momenti nei quali bisogna proprio evitare di prelevare.

Innanzitutto è importante capire che i Bancomat sono sempre di meno perché sia il governo che le banche li vogliono progressivamente eliminare.

I bancomat sono sempre meno: cosa cambia

Il governo vuole ridurre progressivamente il numero dei bancomat per rendere sempre più difficile utilizzare il denaro contante.

Infatti è proprio facendo la guerra al denaro contante che il governo spera di ridurre drasticamente l’evasione fiscale. Ma sono anche le banche a voler eliminare il bancomat. Infatti gli sportelli automatici hanno costi di gestione davvero importanti per gli Istituti bancari e di conseguenza si vuol tagliare questa spesa. Il fatto che il bancomat siano sempre di meno costringe gli utenti spesso a prelevare da bancomat di altre banche e quindi sorbirsi anche la commissione. Ma è importante vedere come nel fine settimana è decisamente meglio non prelevare dal bancomat. Molte banche infatti stanno consigliando ai clienti di evitare accuratamente di usare il bancomat nel fine settimana.

Quando e dove non puoi prelevare

Vediamo perchè. Sono state scoperte numerose bande di truffatori che hanno messo a segno un trucco davvero insidioso agli sportelli bancomat. Questo trucco consiste nell’inserire all’interno dello sportello Bancomat un dispositivo radiocomandato che può bloccare la card dell’utente a piacimento. Quando l’utente si troverà con la card trattenuta nel Bancomat crederà che è il bancomat ad essere fuori uso. Se questo avviene durante la settimana si potrà subito entrare in banca e farsi restituire la card. Ma se questo avviene nel fine settimana i truffatori possono rientrare in possesso della card e avere vari giorni di tempo per utilizzarla a loro piacimento. Ma come detto, gli italiani dovranno abituarsi ai pagamenti digitali e tracciabili perchè contanti e bancomat andranno sparendo.