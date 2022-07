Scene da Far west a Roma: rapina con sparatoria a furgone portavalori

Dei ladri hanno sparato contro un furgone portavalori, ferito un agente. Il commando degli assalitori è finora riuscito a fuggire ma le forze dell’ordine sono sulle loro tracce.

Incredibile rapina a Roma con scene da far west stamattina quando un furgone portavalori è stato assalito da un gruppo di 5 persone armate. I rapinatori hanno sparato contro il mezzo, ferita una delle guardie giurate, il bottino è di circa 350mila euro.

Il fatto è avvenuto intorno alle 8 di mattina nella zona di Torre Angela, in via Anteo. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di un’automobile. La polizia è intervenuta sul posto per gli accertamenti e per visionare le telecamere di sicurezza della zona, coinvolto anche un elicottero per dare la caccia ai responsabili. La persona ferita, un uomo di 49 anni, non sarebbe in pericolo di vita.