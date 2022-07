Turismo, Confturismo: “Estate da record, 28 di milioni di italiani in viaggio”

In arrivo un’estate con numeri da record per il turismo. Le stime di Confturismo parlano di un’estate in linea col 2019, se non superiore.

Per la vacanza principale, quella di almeno sette giorni, si spenderanno in media, 1.250 euro pro capite.

Si preannuncia un’estate d’oro per il turismo vacanziero. Con numeri e cifre in linea, se non superiori, a quelli pre-Covid del 2019. Omicron permettendo. Sono circa 28 milioni infatti gli italiani che hanno in programma di andare in vacanza una o più volte, tra giugno e settembre. Un fine settimana a giugno, una due-tre giorni tra luglio e inizio agosto e almeno sette giorni ad agosto. Per un totale di 62,8 milioni di partenze. Compreso anche chi andrà all’estero e chi invece, per vari motivi, non andrà a soggiornare in strutture turistico ricettive.

Si profila una spesa a testa che dovrebbe sfiorare i 300 euro pro capite per un fine settimana, 540 euro per una vacanza tra tre e sei giorni. Mentre per la vacanza principale, quella da sette o più giorni, dovrebbero uscire dalle tasche 1.250 euro circa. Il tutto dovrebbe riversare nell’economia del paese, compresi gli acquisti, circa 47 miliardi di euro tutto incluso (tra spese di trasporto, soggiorno, ristorazione, shopping, intrattenimento, ecc.).

Un quadro emerso dalle stime dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio che misura l’indice della propensione al viaggio degli italiani. A giugno l’indice ha raggiunto quota 72 su una scala da 0 a 100. Un punto superiore allo stesso mese di giugno del 2019.