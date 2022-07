Schianto in pista all’autodromo, muore il 35enne Davide Longhi

In gravi condizioni anche un altro pilota lombardo. Davide Longhi era un giovane commerciante di Romano di Lombardia

Drammatico incidente quello occorso ieri sulla pista dell’autodromo del Mugello. Nel corso delle prove libere per il Trofeo amatori, in vista delle competizioni di Coppa Italia di motociclismo, si è verificato un sinistro tra due piloti, tutti e due provenienti dalla Lombardia.

Il primo è deceduto, l’altro pilota è grave. A perdere la vita Davide Longhi, 35 anni, commerciante di Romano di Lombardia (Bergamo). L’altro pilota lombardo, 39 anni, è ricoverato in prognosi riservata a causa di un poli-trauma. Per quanto concerne la dinamica dell’incidente, da quanto si apprende, pare che i due piloti stessero percorrendo un rettilineo quando uno dei due avrebbe rallentato per fare il suo ingresso ai box e l’altro lo ha così tamponato.

I due motociclisti sono subito stati giudicati in gravi condizioni dai sanitari: lo staff medico, comunicano dall’Autodromo, è giunto subito per i soccorsi, stabilizzandoli prima di trasportarli in nosocomio. I traumi di Longhi sono subito stati considerati molto gravi.

Hanno poi portato Davide Longhi in ospedale a Careggi con l’elisoccorso, ma è morto alcune ore dopo essere giunto in nosocomio. L’altro pilota dapprima è stato trasportato anch’egli all’ospedale di Borgo San Lorenzo e poi a Careggi.