Paola Turci denuncia offese omofobe dopo annuncio sue nozze con Francesca Pascale

La cantante mostra su Instagram un messaggio contenente offese, i social si rivoltano

Dopo che si è diffusa la notizia dell’unione civile tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, che si terrà domani, 2 luglio, a Montalcino, in provincia di Siena, la cantautrice ha ricevuto degli insulti omofobi che ha poi denunciato su Instagram.

Questa notte, nella sua storia Instagram, Turci ha postato un messaggio che le hanno inviato dal profilo di una guest house del Piemonte che recitava così:«Lesbicona che schifo!». La cantante ha poi commentato:«Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase».

In seguito, il profilo della suddetta guest house da cui sarebbe giunto il commento è stato inondato di messaggi di condanna. Al contrario, sul web sono in altrettanti a fare gli auguri alla coppia, che avrebbe voluto tenere un certo riserbo sulla notizia, così come avvenuto anche per la loro relazione, svelata nell’estate di due anni fa, quando “Oggi” pubblicò la foto di un bacio tra le due donne mentre erano in vacanza a bordo di una barca.

Nel corso della notte, Paola ha anche postato un messaggio romantico, scrivendo alle ore 4 sull’immagine di un cielo pieno di stelle:«Quella felicità che non ti fa dormire». In seguito, la cantante ha anche ricondiviso i messaggi di auguri dei propri amici, come quello di Luca De Gennaro, conduttore radio che le ha lasciato questo pensiero:«Che meraviglia che ti sposi, amica mia».