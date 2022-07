Un benzinaio su 2 gonfia i prezzi: difenditi grazie a queste applicazioni

Per gli automobilisti la vita è sempre più dura perché i carburanti aumentano di prezzo continuamente.

Ma la Guardia di Finanza ha recentemente rivelato che dai controlli effettuati è risultato che in un caso su due i benzinai gonfiavano i prezzi.

Si tratta ovviamente di un fenomeno estremamente grave perché coinvolge tantissimi automobilisti.

Una grave truffa ai benzinai

Ovviamente se i prezzi della benzina sono altissimi la colpa è dell’inflazione e della guerra in Ucraina.

Ma a gonfiarli ulteriormente ci pensano anche benzinai poco onesti che praticano prezzi decisamente non in linea con quelli del mercato. Eppure il modo di difendersi da questi benzinai truffaldini esiste. Prima di vedere come scoprire quali sono i benzinai disonesti ricordiamo che il Governo è intervenuto sulla dura situazione dei carburanti prorogando lo sconto delle accise fino al 2 agosto. Il fatto è che con lo sconto sulle accise i carburanti dai €2 per litro erano scesi fino a 1,8 euro per litro. Ma l’inflazione e la guerra hanno riportato il costo dei carburanti nuovamente sopra i €2. Quindi per gli automobilisti è davvero una stangata.

Troppi lo fanno: come difendersi

Ma vediamo come fanno i benzinai a truffare gli automobilisti e come ci si può difendere in modo molto semplice. I benzinai possono truffare gli automobilisti in vario modo. Alcuni allungano la benzina con acqua o con altri fluidi. Questo può danneggiare il motore oltre ad essere una vera e propria frode. Altri benzinai, invece manomettono l’erogatore in modo tale che l’automobilista sia convinto di aver ricevuto una certa quantità di carburante mentre invece ne è ricevuta di meno.

Ecco come difendersi

Ma oltre a queste frodi ci sono anche i benzinai che semplicemente applicano prezzi notevolmente più alti di quelli di mercato. Anche questo è un comportamento scorretto ma in questo caso ci si può difendere in modo particolarmente facile. Infatti sia sugli Store Android che Apple sono disponibili delle applicazioni che consentono di confrontare in tempo reale i prezzi delle pompe di benzina vicino a noi. In questo modo si potrà scoprire facilmente quali sono i benzinai più economici e quelli invece da lasciar perdere. Per risparmiare sono sempre assolutamente consigliate le pompe nologo vale a dire quelle che non appartengono ai grandi network dei carburanti.