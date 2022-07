8500€ subito e bolletta dell’elettricità azzerata: arriva finalmente il reddito energetico

Il reddito energetico finalmente arriva dopo un tempo di gestazione francamente troppo lungo.

Vediamo come funziona questo aiuto concreto alle famiglie. Le famiglie italiane sono tartassate da una situazione economica oggettivamente pesantissima.

Da un lato ci sono stipendi da fame ed una precarietà angosciante. Dall’altro c’è un aumento del costo della vita veramente tremendo.

Come chiedere il reddito energetico

Le bollette dell’energia aumentano sempre ed il reddito di base universale che pure tantissimi italiani avevano richiesto sembra un miraggio.

Anche il reddito energetico per tanto tempo è sembrato un miraggio nel senso che le regioni non si decidevano a farlo partire. Ma adesso finalmente questo prezioso aiuto contro il caro bollente è diventato realtà. Il reddito energetico consiste in 8.500 euro sul conto della famiglia per acquistare i pannelli solari e tutta la componentistica necessaria per affrancarsi dalla bolletta dell’energia elettrica. Ma il reddito energetico non copre soltanto l’acquisto dei materiali ma anche la posa in opera nonché addirittura l’eventuale rimozione di ciò che c’era prima. Quindi il reddito energetico è sicuramente un aiuto molto valido per le famiglie perché consente di non pagare più la bolletta dell’energia elettrica oppure di pagarla in modo minimo. La prima regione a partire concretamente con il reddito energetico è stata la regione Puglia.

Le cifre a disposizione per le famiglie

Infatti andando sul sito della Regione Puglia si può trovare il bando per capire se si rientra o meno in questo aiuto. Per rientrare nel reddito energetico c’è bisogno di avere un ISEE entro i 20.000€. Quindi tutte le famiglie entro questo ISEE potranno chiedere questa cifra per non pagare più la costosa energia elettrica. Tuttavia varie altre regioni hanno annunciato di volersi presto allineare. C’è da sottolineare come ogni regione possa decidere autonomamente come regolarsi riguardo il reddito energetico e quindi non è escluso che le altre regioni possano stabilire detti ISEE differenti ma anche valori differenti del reddito energetico da assegnare alle famiglie. Di conseguenza tutta la determinazione delle cifre è nelle mani delle varie regioni.