Bonus tende da sole e zanzariere: puoi risparmiare fino al 100%

Le famiglie italiane sono sempre alla ricerca di bonus ed aiuti statali che possano offrire una mano in questa dura situazione economica.

Sicuramente il bonus tende da sole e zanzariere è un bonus ricco e adatto a questa stagione.

Come sappiamo per le famiglie italiane diventa sempre più dura andare avanti e prima di fare una spesa ci si riflette tanto. Il lavoro è sempre più povero e sempre più precario ed il costo della vita aumenta sempre.

Un bonus molto utile per un grande risparmio

La polemica sul salario minimo e sul reddito di base universale diventa sempre più rovente ma si tratta di misure sulle quali ancora non c’è nulla di concreto.

Ecco perché un bonus come quello sulle zanzariere e sulle tende da sole può essere un aiuto immediato per far fronte ad una spesa. Con l’arrivo dell’estate le tende da sole e le zanzariere diventano proprio necessarie ma molto spesso nelle case italiane queste sono vecchie e da sostituire. Proprio per questo, questo bonus può essere particolarmente utile. In realtà ci sono due vie per poter usufruire di un risparmio su tende da sole e zanzariere.

Due occasioni per risparmiare

Una prima via consente di risparmiare il 50% quando questi lavori siano nell’alveo di un efficientamento energetico dell’abitazione. Si tratta di un 50% fruibile come detrazione IRPEF ma anche direttamente come sconto in fattura. Quindi questo 50% di risparmio è sicuramente comodo da fruire. E’ importante però ricordare che le tende da sole non devono essere esposte a nord altrimenti non si beneficia dell’aiuto statale. Ma si può beneficiare anche di uno sconto del 100%, se questo lavoro viene inserito nell’ambito del superbonus. Dunque se la sostituzione o l’installazione di tende da sole e zanzariere avviene nell’ambito del superbonus, diventa un lavoro trainato e come tale beneficia di uno sconto totale. Anche in questo caso lo sconto può essere direttamente in fattura ed anche in questo caso le tende non devono essere esposte a nord altrimenti non si può chiedere il bonus.