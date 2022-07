Aggredisce commercianti e ne ferisce uno a colpi di vetro: ventenne in manette

Un ventenne terrorizza due commercianti, aggredendoli e danneggiando un negozio. E poi ne ferisce uno con un vetro.

Lo bloccano i militari dell’Arma, intervenuti pochi minuti dopo aver ricevuto la chiamata che segnalava l’aggressione.

Lesioni aggravate e danneggiamento. Sono i reati di cui dovrà rispondere un ghanese di 22 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della PMZ di Bagnoli.

Il 22enne era entrato in un negozio di via Caravaglios, dove aveva aggredito senza ragioni il titolare. Poi è entrato nel negozio adiacente e qui ha distrutto la vetrina con un pugno. Non contento, ha anche ferito il titolare con un frammento di vetro. I Carabinieri, intervenuti poco dopo la segnalazione al 112, lo hanno fermato.

Adesso l’aggressore è in camera di sicurezza, dove attende il giudizio. I medici dell’ospedale San Paolo hanno prescritto 21 giorni di prognosi al commerciante a causa di una “ferita da taglio al gluteo sinistro e contusioni multiple per il corpo”.