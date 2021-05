Scoperto a Napoli un arsenale in un negozio di ortofrutta a Bagnoli. Sequestrati 13 chili di droga e 2 arresti.

E’ stato scoperto un pericoloso arsenale della Camorra a Bagnoli. In un negozio ortofrutticolo in via Miseno erano nascosti 10 pistole, 5 mitragliatrici, 6 kalashnikov, una bomba carta e due giubbotti antiproiettili. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Fuorigrotta, hanno intensificato i controlli nell’area, setacciando le strade ed eseguendo diverse perquisizioni a pregiudicati. Durante le operazioni, in nottata, i militari del Nucleo investigativo e della Compagnia di Napoli Bagnoli hanno rinvenuto l’arsenale nascosto. Oltre a questo, i Carabinieri hanno trovato anche 13 chili di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana.

I carabinieri hanno arrestato il titolare del negozio di 41 anni e un suo parente 74enne. Entrambi sono incensurati. Al momento sono in corso rilievi tecnici e le armi saranno sottoposte anche rilievi balistici per appurare il loro eventuale utilizzo in crimini avvenuti recentemente nel capoluogo campano.