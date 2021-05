Federica, morta nel sonno insieme al suo bimbo: era incinta di otto mesi

Federica Morsiani, 38 anni, è morta nel sonno insieme al bimbo che portava in grembo. La donna era incinta di otto mesi. Due vite spezzate all’improvviso per un motivo ancora da chiarire. Gli operatori sanitari, accorsi dopo la tragica chiamata del marito, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La tragedia è avvenuta a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, all’alba di mercoledì 5 maggio. Federica Morsiani è stata rinvenuta priva di vita nel suo letto. Erano circa le 6.00 del mattino quando il marito, trovandola esanime al suo risveglio, ha allertato il 118. Gli operatori sanitari, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il doppio dramma familiare. La morte, arrivata improvvisamente nel sonno, si è infatti portata via anche il bimbo che portava in grembo. La donna – già mamma di un bimbo di 8 anni – era all’ottavo mese di gravidanza. Adesso soltanto gli esami autoptici potranno chiarire le cause del decesso. La trentottenne non soffriva di alcuna patologia conclamata ed è risultata negativa al test per il Covid-19. L’unica avvisaglia era arrivata il giorno prima, con un lieve malessere.

Chi era Federica Morsiani

La comunità di Bagnara di Romagna, composta da poco più di 2 mila abitanti, piange la prematura scomparsa di Federica Morsiani e del bimbo che tra qualche settimana sarebbe dovuto venire alla luce. Tutti nel piccolo Comune conoscevano la donna. Da oltre una decina di anni lavorava come bibliotecaria per la cooperativa il Mosaico di Mordano e, in passato, era stata anche una educatrice scolastica. “Forse lassù c’era bisogno di una mamma dolce e di un bambino puro. Maggio è il mese dedicato alla Madonna, madre di tutte le madri. La aspetta per abbracciarla“. Così i colleghi hanno voluto ricordare la trentottenne a poche ore dalla tragedia. Una persona sensibile e buona, sempre pronta ad aiutare il prossimo. La definiscono in questo modo, invece, gli amici e conoscenti della località emiliana.

LEGGI ANCHE -> Morte Luana, si indaga per capire se poteva rimanere sola alla macchina

LEGGI ANCHE -> Incidente fatale tra camion e moto sul Gra: muoiono due giovani, uno era testimone chiave nel processo Sacchi

Anche il sindaco Riccardo Francone, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha voluto manifestare il proprio cordoglio per la drammatica notizia. “Ci sono eventi e prove terribili, che il cervello e il cuore non vorrebbero nemmeno immaginare. Oggi un macigno enorme è caduto su famiglie che conosciamo da una vita, su persone cui vogliamo molto bene e il loro dolore è diventato subito anche il nostro. Vorrei avere le parole giuste, vorrei essere un sollievo per loro, ma non è così, non potrò esserlo davanti ad un dolore ed un lutto così grandi. Posso solo testimoniare a nome mio e di tutta la comunità bagnarese, una vicinanza vera, un abbraccio sincero, una condivisione dell’animo“, ha scritto.