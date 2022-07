Bonus benzina: arrivano quello del Governo ma anche quelli del supermercato

La benzina è sempre più cara e per gli automobilisti italiani diventa difficile muoversi.

Il prezzo dei carburanti aumenta continuamente ed il taglio delle accise voluto dal governo ormai non basta più.

Vediamo allora come un bonus pensato dal governo e uno messo in campo da alcuni supermercati possono dare una concreta mano agli automobilisti italiani.

Un doppio bonus per aiutare gli automobilisti

Quando il governo aveva varato il taglio sulle accise della benzina, i prezzi erano scesi sotto i €2 per litro.

Dunque sia il prezzo del diesel che quello della benzina erano arrivati a 1,8 per litro. Tuttavia la forte speculazione internazionale e la guerra in Ucraina li hanno ben presto Fatti risalire sopra ai €2 per litro. Per gli automobilisti fare benzina è una vera stangata ma vediamo come dei nuovi aiuti siano possibili su questo fronte. Innanzitutto il governo ha confermato il taglio sulle accise fino al 2 agosto. Ma in secondo luogo c’è anche il bonus di 200 euro pensato proprio per la benzina. Infatti il governo ha invitato le aziende ad erogare un bonus di 200 euro ai propri dipendenti per aiutarli sulla benzina.

Ecco come ottenere l’aiuto dell Stato e quello del supermercato

Il governo d’altra parte si impegna a non considerare questi 200 euro come reddito e quindi a non passarli. Quindi si tratta di un bonus di 200 euro completamente esentasse. Ovviamente spetta all’azienda decidere se erogarlo o no. Ma il secondo sorprendente aiuto arriva proprio da una notissima catena di supermercati. Infatti questa nota catena di supermercati sta erogando dei buoni benzina proprio a chi fa spesa nei suoi punti vendita. Quindi facendo la spesa nei supermercati Esselunga si potrà avere uno sconto sulla benzina proporzionale alla merce acquistata. Soltanto alcuni articoli rientrano in questa promozione e dopo aver fatto la spesa lo sconto sulla benzina sarà stampato direttamente sullo scontrino.

Ecco come risparmiare sulla benzina

Ma per risparmiare sulla benzina è importante seguire alcune regole. Innanzitutto bisogna avere un’auto in piena efficienza per non sprecare carburante. E poi bisogna scaricare le app che consentono di capire qual è la pompa di benzina più economica tra quelle vicino a noi.