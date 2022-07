Bonus TV: un gradito ritorno per avere un televisore nuovo di zecca a prezzi stracciati

In questo periodo gli italiani sono letteralmente a caccia di bonus.

Il fatto è che la situazione delle famiglie italiane è sempre più dura e di conseguenza ogni occasione di risparmio va colta al volo.

Il lavoro è sempre più povero e precario e gli stipendi spesso sono da fame. Con l’inflazione poi tutto diventa più duro ma il bonus TV è un gradito ritorno che può aiutare concretamente le famiglie italiane ad avere un nuovo televisore con uno sconto non indifferente.

La novità sul doppio bonus TV

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un report settimanale che ha sorpreso molto.

Infatti di bonus TV si era parlato veramente tanto e tanti Italiani avevano approfittato di questo bonus per acquistare dei televisori a prezzo molto basso. Infatti quando è uscito il bonus TV gli italiani hanno fatto presto a cumulare il bonus dello Stato alle offerte speciali dei centri commerciali riuscendo ad arrivare a cifre veramente basse. Ma oggi il Ministero sottolinea che il bonus è ancora attivo. Infatti è emerso come ci siano addirittura ancora 62 milioni di euro a disposizione per questo bonus e quindi tutti gli italiani possono approfittarne. In realtà si tratta di un doppio bonus perché il bonus TV permette di avere 30 euro di sconto se si è in un nucleo familiare con un ISEE inferiore a 20.000 euro. Questo sconto di €30 vale sia per una televisione ma anche per un decoder.

Il Bonus più interessante sulla televisione

Ma il bonus decisamente più interessante è il bonus rottamazione TV. È interessante perché vale addirittura 100 euro di sconto. Questo secondo bonus punta a modernizzare la dotazione televisiva degli italiani non soltanto facendo acquistare un televisore nuovo ma anche consentendo lo smaltimento di uno ormai datato. Infatti i vecchi televisori non sono più adatti ai nuovi standard e ai nuovi servizi e di conseguenza sono poco utili. Questo incentivo vale massimo il 20% del prezzo del televisore entro il tetto dei 100 euro. In questo caso non c’è nemmeno un limite ISEE per godere dello sconto ma bisogna rottamare un vecchio televisore. Il bonus scade il 31 dicembre del 2022.