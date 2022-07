Bonus PC ed internet: i nuovi €300 da spendere subito, cosa puoi farci

In questo periodo si può ben dire che le famiglie italiane siano sempre alla ricerca di nuovi bonus.

E questo bonus tecnologico da 300 euro può essere veramente utile alle famiglie tartassate dalla crisi.

Infatti la crisi economica e l’aumento del costo della vita stanno rendendo difficoltoso per le famiglie affrontare le spese di tutti i giorni.

Un bonus tecnologico che vale 300 euro senza nemmeno tetto ISEE

Ma questo bonus da €300 pensato per potenziare la fornitura tecnologica delle famiglie italiane può essere sicuramente un valido aiuto.

Questo bonus può essere fruito nella forma di un voucher che vale 300 euro. La particolarità di questo voucher e che non è legato all’ISEE. Quindi tutte le famiglie possono richiederlo senza limitazioni particolari. Dunque tutte le famiglie italiane a prescindere dal loro ISEE potranno richiedere questo voucher che può essere immediatamente speso con me uno sconto nell’abbonamento internet. L’abbonamento internet che può essere agevolato da questo bonus di €300 è quello che abbia una velocità di almeno 30 Mbps in download e la durata di questo abbonamento deve essere di 24 mesi.

Ecco come chiederlo e come fruirne

Dunque tutte le famiglie potranno chiedere il voucher di 300 euro a patto di utilizzarlo per un abbonamento internet di queste caratteristiche. Tuttavia se la famiglia dovesse già avere un abbonamento internet in grado di raggiungere queste velocità non potrà richiedere il bonus. Infatti lo scopo del bonus è proprio quello di velocizzare la connessione delle famiglie e di conseguenza in questo caso non sarebbe applicabile.

L’operatore non può fare il furbo

Nella normativa relativa a questo bonus c’è l’esplicita previsione del fatto che se si desidera cambiare operatore, il bonus di €300 seguirà la famiglia anche nei confronti del nuovo operatore. Dunque il primo operatore nei confronti del quale si utilizza lo sconto di 300 euro non potrà in alcun modo bloccare lo sconto se gli utenti dovessero decidere di cambiare gestore. Questo aiuto è nato proprio con la pandemia. Infatti in quella occasione ci si è resi sconto che le connessioni delle famiglie e delle aziende erano veramente troppo lente per far fronte alle moderne esigenze del lavoro e della scuola.