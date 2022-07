Cantante brasiliana in vacanza in Italia partorisce una figlia, ma non sapeva di essere incinta

La cantante brasiliana Manoela Fortuna, che ha partecipato a The Voice Brasil, è giunta in ospedale dopo un malore mentre era in vacanza in Calabria e ha partorito

La cantante Manoela Fortuna, nota in Brasile in seguito alla sua partecipazione a The Voice Brasil, è stata protagonista di un avvenimento choc, come dicono gli amici che l’hanno soccorsa dopo un malore, mentre si trovavano in vacanza in Calabria, a Vibo Valentia.

La donna aveva avvertito fortissimi dolori all’addome e l’hanno portata all’ospedale di Vibo Valentia, dove ha scoperto di essere rimasta incinta e ha dato alla luce una bambina. «É stato uno shock per tutti, la bimba sta bene ed è bellissima», ha detto a Tgcom24 Gaetano, suo amico. L’amico Gaetano è un amico musicista di Manoela e di quanto accaduto ha detto:«Non si vedeva alcun pancione, pensavo semplicemente che fosse ingrassata. Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall’ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata. Intanto il papà della bambina è stato informato e sta arrivando dal Brasile per conoscerla».

Manoela, 28 anni, ha cominciato ad assumere degli antidolorifici quando i dolori all’addome sono divenuti molto forti. Non riusciva a star meglio, anzi, stava peggiorando tant’è che non riusciva a camminare. «Sto male», aveva detto chiedendo aiuto agli amici. Gaetano e Daria, che vivono in Inghilterra ma erano in vacanza con lei vicino Tropea, l’hanno rinvenuta riversa sul pavimento in bagno, che non riusciva a muoversi a causa dei forti dolori e le perdite di sangue. I tre hanno pensato che potessero essere delle coliche renali.

Dopo diversi tentativi di chiedere assistenza o ambulanze libere, gli amici hanno trasportato Manoela con la loro auto e l’hanno portata all’ospedale di Vibo Valentia. Lì la donna ha scoperto che i dolori non erano coliche renali, ma contrazioni. La donna ha partorito ieri, 1° luglio. È una bimba. Ai medici ha detto di non aver avuto idea di essere incinta, poiché aveva avuto regolarmente il ciclo.

L’amico Gaetano ha detto che la bambina sta molto bene e pesa 2,450 kg. «È bellissima e adesso si chiama Esperanza», ha sottolineato. All’inizio la madre voleva chiamarla Antonella Rita, come le ostetriche che l’avevano aiutata a partorire in modo totalmente inaspettato.