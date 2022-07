Caos in tutta Europa per voli cancellati: vacanze rischiano di saltare per milioni di italiani

Il 17 luglio ci sarà uno sciopero annunciato da diversi sindacati. Ecco che cosa sta succedendo

Voli cancellati in tutta Europa, dove anche nella giornata odierna parecchie partenze sono state rinviate nei principali scali delle città del nostro Paese.

Si tratta di una situazione in peggioramento che vede coinvolte tutte le capitali d’Europa. Il pericolo di dover rinunciare al viaggio si corre in Paesi quali Regno Unito, Spagna, Portogallo, Germania, Francia, Belgio, Italia. Nelle prossime settimane le cose potrebbero subire un peggioramento, in particolare per via della crescita del numero di persone che partiranno per le vacanze.

Per monitorare eventuali disagi è possibile visitare il portale di FlightStats, inserendo il proprio codice di volo. Lì si potranno visualizzare l’orario di decollo dell’aereo e pure quello stimato, la posizione dei voli in real time. Per ogni aeroporto è riportata un’opinione su puntualità e stima delle probabilità che un volo posso partire con determinati minuti di ritardo.

L’emergenza Covid ha inciso molto sulle compagnie aeree, che per riuscire ad affrontare la minor richiesta hanno eseguito tagli al personale. Con il boom di prenotazioni da quanto lo stato di emergenza è terminato e per le vacanze estive, le compagnie si sono trovate in difficoltà poiché non erano pronte e non potevano far fronte all’aumento della richiesta. «C’è stato un forte aumento della domanda dopo la pandemia, un fatto che solitamente avrebbe spinto le compagnie a fare di tutto per accaparrarsi i passeggeri. Ma è stato accompagnato da una crisi di risorse e di manodopera», spiega John Strickland, analista settore aereo.

A luglio, parecchi aeroporti spagnoli vedranno diversi scioperi da parte dello staff di bordo di Ryanair e Easyjet, una situazione che causerà parecchi disagi agli spostamenti nel corso del periodo estivo. Lo staff Ryanair intende scioperare per altri 12 giorni a luglio per chiedere migliori condizioni lavorativi. Gli scioperi sono previsti dal 12 al 15 luglio, dal 18 al 21 e dal 25 al 28 luglio. Gli aeroporti interessati sono: Madrid, Barcellona, Maiorca, Malaga, Siviglia, Alicante, Valencia, Girona, Ibiza e Santiago de Compostela.

Anche la crew di Easyjet intende scioperare tra il 15 e il 17 luglio e il 29 e 31 luglio. Nel caso della compagnia aerea inglese, l’equipaggio di cabina chiede un aumento degli stipendi e un limite ai tempi di volo. Oggi 15 voli sono stati annullati in tutta la Spagna per via degli scioperi, dieci voli Ryanair, 5 Easyjet.