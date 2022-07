A settembre sui libri di scuola arriva la stangata: per fortuna ci sono i ricchi bonus

Le famiglie italiane con figli a carico stanno patendo questo aumento del costo della vita in maniera impressionante.

Purtroppo a settembre c’è la stangata dei libri ma per le famiglie non mancano gli aiuti pubblici.

Tutto tutto aumenta di prezzo con questa durissima inflazione: dalle bollette ai carburanti, andare avanti per le famiglie è sempre più difficile.

La stangata del caro libri e gli aiuti

All’aumento del costo della vita si somma anche una precarietà occupazionale asfissiante e stipendi che ormai sono diventati spesso troppo bassi.

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico ci sarà il forte esborso dei libri di scuola. Si tratta di una spesa veramente forte per le famiglie e anche se siamo in periodo di vacanza, i genitori già pensano ai prossimi libri di settembre. Per venire incontro alle famiglie che devono sostenere i notevoli i costi della scuola ci sono degli aiuti pubblici che possono essere particolarmente validi. Questi aiuti non sono di natura governativa ma sono di natura regionale. Infatti le regioni mettono in campo delle borse di studio che vengono erogate in base agli ISEE. Dunque le famiglie potranno ottenere degli aiuti che saranno proporzionali alla loro situazione economica.

Come ottenere il sostegno per la scuola

Ovviamente per gli ISEE più bassi gli aiuti saranno maggiori per poi diminuire o annullarsi completamente per gli ISEE più alti. Ma l’entità della borsa di studio non dipende soltanto dall’ISEE. Infatti per la scuola secondaria di norma vengono erogati aiuti più corposi. Questo è del tutto normale perché sono proprio i libri della scuola secondaria ad essere più costosi. Le regioni si organizzano in modo completamente autonomo per gestire queste borse di studio e di conseguenza regioni diverse erogano aiuti completamente diversi. Ogni regione stabilisce in modo autonomo le soglie ISEE e anche le cifre da erogare. Per fare un esempio la regione Lombardia arriva ad erogare addirittura 2.000 euro per l’ISEE più bassi e per la scuola secondaria superiore. Di conseguenza bisogna consultare i bandi sui siti delle relative regioni.