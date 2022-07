Arrivano le prime multe per chi usa i contanti: cosa cambia con la normativa di luglio

Da luglio è cambiata la normativa sul contante e stanno cominciando ad arrivare le prime multe.

Vediamo che sta succedendo e come evitare problemi. Da luglio è cambiata la normativa sul contante E per gli italiani sono già cominciate le prime sanzioni.

Come sappiamo il governo ha nel mirino il denaro contante. Da tempo le normative diventano sempre più dure e stringenti.

Ora c’è la nuova pesante normativa sui pagamenti in contanti

Questo non è un mistero perché è proprio grazie al denaro contante che gli evasori fiscali possono non lasciare traccia di quello che guadagnano.

Ma prima di vedere cosa è cambiato dal primo luglio è rilevante sottolineare come le normative stringenti sul contante in realtà siano tante. Infatti già da tempo è in vigore il limite a 2.000 euro per i pagamenti in contanti. Questo significa che chiunque faccia un pagamento dai €2000 in su rischia una pesante multa se lo fa in contanti. Dall’anno prossimo questo limite scende a €1000. Ma ci sono anche accertamenti e sanzioni per chi sia trovato con troppo denaro contante in casa oppure nel portafogli. Ma è sempre importante ricordare come sia già attiva la super anagrafe dei conti correnti.

Tanti nuovi limiti e controlli sul denaro contante

In virtù di questo strumento informatico il fisco monitora regolarmente tutto ciò che gli italiani fanno sul conto corrente, al bancomat e anche con la carta di credito. Dunque qualsiasi operazione anomala viene immediatamente registrata e può dare avvio ad accertamenti. Ma da luglio cambia tutto sui pagamenti per quanto riguarda il supermercato ed il negozio. Qualsiasi pagamento si faccia in un esercizio commerciale, da questo mese non ci si può più accordare liberamente se farlo in contanti carta di credito o Bancomat. Infatti se il cliente dovesse chiedere il pagamento con carta o bancomat ma il commerciante dovesse pretendere i contanti ci sarebbe addirittura una multa. E le prime multe sono già scattate. Le multe per i commercianti sono di €30 più il 4% del valore dell’acquisto. Dunque gli italiani devono abituarsi ai pagamenti tracciabili perchè il contante sarà sempre più scoraggiato.