Bollo auto e assicurazione: li paghi troppo, i nuovi modi per risparmiare, anticrisi

Gli automobilisti sono stati colpiti duramente dai terribili rincari, ma arrivano nuovi modi per risparmiare tanto.

Gli automobilisti così come tutti gli italiani sono stati gravati dalla pesante spirale dei prezzi.

Tutto aumenta vertiginosamente di prezzo e diesel e benzina sono proprio tra le cose che diventano sempre più care.

Modi per risparmiare tanto sui costosi bollo ed assicurazione

Il governo con il taglio parziale sulle accise aveva per un po’ riportato i carburanti ad 1,8 euro per litro ma l’inflazione e la guerra li hanno nuovamente riportati al di sopra dei €2 per litro.

Purtroppo nuovi aumenti sono previsti e di conseguenza risparmiare sull’auto diventa veramente fondamentale. Innanzitutto partiamo dall’assicurazione. I siti che consentono di confrontare tra loro le proposte di varie compagnie assicurative, possono consentire di risparmiare veramente tantissimo agli italiani. Uno di questi è facile.it ma ce ne sono tanti altri. Grazie a questi siti si potrà scegliere a colpo d’occhio la polizza assicurativa più economica e il risparmio è assicurato. Ma il risparmio sull’automobile è possibile anche per quanto riguarda il bollo.

Ecco come usufruire degli aiuti regionali

Il bollo è una tassa molto odiata e bisogna ricordarsi di pagarla l’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione dell’auto. Pagare il bollo è assolutamente un dovere per gli italiani e se lo si paga in ritardo le sanzioni possono essere pesanti. Addirittura dopo tre anni di mancato pagamento del bollo c’è il ritiro delle targhe e della carta di circolazione. Eppure sul bollo si può risparmiare e anche tanto. Bisogna tenere presente che molte regioni italiane applicano sconti del 10 o del 20% se il pagamento del bollo avviene tramite domiciliazione sul conto corrente. Infatti molte regioni italiane se si paga il bollo dell’auto con domiciliazione proprio come si farebbe per le bollette c’è uno sconto e dunque è importante capire se la propria regione aderisce a questa iniziativa. Inoltre c’è anche l’esonero totale del bollo per auto elettriche, auto d’epoca ed anche per le auto che trasportano persone diversamente abili.