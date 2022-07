Maltempo, crolla il muro di una stalla: muore un uomo

Il muro non ha retto a causa di una fortissima tromba d’aria verificatasi a Besenzone, in provincia di Piacenza.

Un uomo ha perso la vita, schiacciato dal crollo del muro di una stalla. È successo a Besenzone (Piacenza), dove una violenta tromba d’aria ha interessato un’azienda agricola locale. Sul posto si sono recati vigili del fuoco e ambulanza.

Il maltempo ha colpito anche la fiera patronale di Sant’Antonino a Piacenza, travolgendo le 300 bancarelle che si trovavano in zona. Raffiche di vento tra 80 e 90 km, con tende dei banchi capovolte che hanno obbligato coloro che passeggiavano a mettersi al sicuro. Una persona si è ferita a causa del crollo del dehor di un bar.

A Fiorenzuola, il sottotetto dell’atrio del nosocomio è stato travolto da raffiche di vento e pioggia e parecchi pezzi sono stati scaraventati in strada, ma non ci sono feriti. A Calendasco, come spiega il primo cittadino, parecchi alberi e un palo della luce sono stati travolti dal vento e 1.500 utenti sono rimasti senza elettricità.

A Borgonovo Valtidone, una casa ha avuto dei danni a causa del tremendo temporale e un residente è rimasto ingabbiato tra le mura della sua abitazione dopo il crollo di alcune pareti. Ne è uscito illeso e lo hanno tirato i fuori i vigili del fuoco. Anche piscine e impianti sportivi provinciali hanno riportato dei danni. A Vigolzone, il cattivo tempo ha creato dei danni al campo di calcetto e al padel, mentre a Podenzano i danni si sono verificati ai campi da tennis.

Certe zone sono state inoltre interessate dalla grandine e il timore è che possa aver devastato le colture. A causa degli alberi caduti in tutta l’area piacentina ci sono state parecchie interruzioni della strada. Si sono inoltre verificati disagi e danni a causa del maltempo anche in altre aree emiliane, soprattutto in provincia di Parma e di Bologna. Lì si sono verificati anche dei blackout.