Roma, incidente Gra: 24enne in coma da 4 giorni. I familiari cercano testimoni:«Non sappiamo cosa sia accaduto»

Luigi Calafato, 24 anni, lo scorso giovedì 30 giugno era a bordo del suo scotter, un SH 300, quando ha avuto un incidente sul Grande Raccordo Anulare a Roma.

Il giovane, per ragioni ancora tutte da appurare, sarebbe finito a terra. Un impatto alquanto forte. I familiari ora si chiedono cosa sia accaduto, dato che non c’è traccia di qualcosa che possa far ipotizzare lo scontro con altri mezzi. Le ipotesi sono parecchie, tra cui: qualcuno gli ha tagliato la strada ed è scappato? O ha cercato di evitare un qualcosa lungo il tragitto e ha conseguentemente perso il controllo del veicolo?

Quello che è sicuro è che un automobilista lo ha soccorso, poiché ha notato il corpo del 24enne lungo la carreggiata, non lontano dall’SH 300. L’uomo ha subito allertato i soccorritori, e sono intervenuti quindi poliziotti e staff del 118.

Attualmente il giovane è ricoverato in coma farmacologico al nosocomio San Giovanni di Roma. Il 24enne ha ben tre microfratture al cranio, due versamenti e lo hanno anche sottoposto a una operazione urgente. In loco, i poliziotti hanno rinvenuto un secondo telefono, che non sarebbe del 24enne. Per ora, ci sono molti interrogativi a cui rispondere.

Intanto, mentre il giallo sulla vicenda imperversa, la famiglia, proprio perché non sa cosa sia realmente accaduto, ha fatto un appello:«Non sappiamo cosa sia accaduto, se mio fratello è stato urtato da un altro mezzo. Se qualcuno ha visto qualcosa ci chiami». Sulla vicenda sta investigando la polizia stradale e la famiglia ha messo su un numero per eventuali segnalazioni:366/3037955.