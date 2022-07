Francesca Pascale e il mantenimento da Berlusconi: ecco quanto percepisce dopo la separazione

Oggi è sposata con Paola Turci, con cui si è giurata amore eterno lo scorso sabato 2 luglio a Montalcino, ma cosa accadrà adesso che Francesca ha un legame con un’altra persona?

Francesca Pascale è oggi la moglie di Paola Turci, con cui è convolata a nozze lo scorso sabato 2 luglio, in una cerimonia privatissima a Montalcino (Siena). Tuttavia, Pascale, 37 anni, ha avuto una lunga relazione di dieci anni con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, da cui la donna si è separata con un accordo milionario. La domanda sorge spontanea: cosa accadrà adesso che la 37enne è sposata con un’altra persona?

Francesca Pascale non si è mai sposata con Berlusconi, ma avevano un rapporto tuttavia fondato su un accordo economico. Se si fossero lasciati, infatti, come poi è successo due anni fa, Pascale avrebbe percepito due milioni di euro per ogni anno in cui sono stati insieme, ossia 20 milioni e 100 mila euro al mese, quale mantenimento per il benessere acquisito nel corso degli anni di relazione.

A Francesca toccava, per diversi anni, la casa detta Villa Maria, che si trova a Casatenovo in Brianza, creata secondo i suoi gusti. Una casa di 1140 metri quadrati, che ora sarebbe stata messa in vendita. La villa infatti era sempre del leader di Forza Italia, anche se dopo la fine della relazione con Pascale, quest’ultima era rimasta ad abitarvi per un po’.

Nel 2020, la storia tra Berlusconi e Pascale volge al termine, pur se i due sono rimasti in buoni rapporti. Quattro mesi più tardi, Francesca viene immortalata in delle foto con la cantante Paola Turci, mentre si scambiano un bacio su uno yacht in Cilento. Dopo quel bacio, di Paola e Francesca non si era più venuto a sapere niente. L’unica volta che le avevano viste assieme era nel luglio 2021, al Gay Pride a Napoli.

Le due donne della loro relazione non avevano mai raccontato nulla. Anzi, Paola Turci, nelle interviste ha sempre dichiarato che non ama che ci si intrometta nella sua vita privata:«Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei», ha detto ultimamente. In un’intervista dell’anno scorso aveva raccontato: «Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo».

Il matrimonio e pochi vip tra gli invitati

Al matrimonio tenutosi lo scorso sabato a Montalcino (Siena), c’erano 63 invitati, come riporta Quotidiano nazionale, asserendo che le uniche personalità vip o legate al panorama dello spettacolo erano Isotta Carapelli, cantante, il suo compagno produttore Diego Calvetti e il primo cittadino di Trequanda, Andrea Francini. Trequanda è il comune in provincia di Siena dove Pascale è andata ad abitare.

Se Silvio Berlusconi non si esprime in merito, tra i primi a fare gli auguri è Paolo Berlusconi, il cui commento è stato:«Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice». A esprimersi anche Monica Cirinnà, responsabile diritti Pd, che sulle offese omofobe ricevute dalla coppia ha detto:«Gli insulti e l’odio che vi colpiscono saranno spazzati via dalla bellezza del vostro amore. Ogni nuova Unione civile è antidoto potente e seme di quel cambiamento culturale che dovrebbe essere lavoro per la buona politica».