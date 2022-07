Ancora un colossale rogo nella Capitale dopo quelli della scorsa settimana. Roma sempre più assediata dal fuoco. Le foto in esclusiva.

Le fiamme sono divampate attorno alle 14 al parco del Pineto in via Pineta Sacchetti. Poi il fuoco si è propagato a Valle Aurelia.

Maxi incendio a Roma a poca distanza dal Vaticano. Il gigantesco rogo è scoppiato in Zona Pineta Sacchetti – Monte Ciocci, tra il quartiere della Balduina e Valle Aurelia. In azione due elicotteri dei vigili del fuoco. La polizia sta bloccando gli accessi all’enorme area verde che si allarga nella zona e che è avvolta dalle fiamme.

E’ l’ennesimo incendio che colpisce la Capitale, complice il gran caldo ma anche l’incuria delle tante aree verdi presenti in città e nelle zone immediatamente limitrofe. In particolare la cosidetta Valle dell’Inferno, che è circondata da popolati quartieri residenziali come Balduina, Valle Aurelia, Pineta Sacchetti e Monte Mario, è spesso colpita da roghi.

La situazione è gestita con fatica dalle forze dell’Ordine e dai Vigili del Fuoco, che stanno combattendo ormai da oltre un’ora con un fronte di fiamme lungo centinaia di metri. Nel video, realizzato dal nostro inviato, le immagini dell’enorme rogo.