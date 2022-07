Ocean Viking salva 63 migranti dal naufragio, ora 291 a bordo della nave

Super lavoro per la nave della ong umanitaria SOS Méditerranée: quasi un salvataggio al giorno in meno di dieci giorni.

Anche quattro donne incinte salvata per il rotto della cuffia dal naufragio in mare.

Sette salvataggi in mare in meno di dieci giorni per l’Ocean Viking. Sono 63 le persone salvate dalla nave della SOS Méditerranée in zona Sar maltese. Navigavano su una barchetta di legno stracolma.

A bordo della nave i team di Sos Mediterranee e della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa si stanno prendendo cura di 291 sopravvissuti. Tra questi c’è anche Ama, 18 anni, incinta di 9 mesi. È stata salvata con altri 74 sopravvissuti una settimana fa. “Potrebbe partorire in qualsiasi momento”, fa sapere Marina, ostetrica a bordo dell’Ocean Viking.

“Voglio che mio figlio cresca in un Paese libero. Per questo ero su quella piccola barca”, ha detto Ama ai soccorritori dell’Ocean Viking. Non era l’unica in attesa di un bambino. Con lei viaggiavano altre tre donne incinte. “Dopo qualche ora la nostra barca ha iniziato a imbarcare acqua, le onde erano enormi. Pensavo che io e il mio bambino saremmo annegati”. Si è salvata anche Francine, 32 anni, dopo quasi quattro giorni alla deriva in mare assieme ad altre 13 persone. Tanto che ormai disperava di farcela. “Il terzo giorno non avevamo più acqua e niente da mangiare. Ho bevuto l’acqua del mare e ho iniziato a stare male”.