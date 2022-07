Rottweiler aggredisce bambina: ferita gravemente, è in prognosi riservata

La bimba stava forse giocando con il grosso cane, quando questo la ha aggredita inferendole grosse ferite. La vittima ha meno di tre anni.

Una bambina di nemmeno tre anni è stata aggredita selvaggiamente da un cane di tipo rottweiler a Napoli. La piccola ha riportato gravi ferite all’addome e al torace e si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

Il cane è di proprietà di un parente, la bimba deve avere provato a giocare con lui ma l’animale ha reagito nel peggiore dei modi. All’ospedale Maresca di Torre del Greco la piccola è arrivata in arresto cardiaco, è stata rianimata e le sue condizioni stabilizzate. In seguito è stata trasferita d’urgenza in una struttura sanitaria a Napoli.