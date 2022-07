Bimba diabetica di 8 anni uccisa da una setta: le hanno negato l’insulina

Mentre la piccola aveva una crisi a causa del diabete, i genitori e i membri della setta di cui facevano parte si limitavano a pregare, negandole ogni medicina o assistenza da parte dei medici.

Morta a 8 anni dopo che i genitori e i membri della setta di cui facevano parte le hanno negato l’insulina per giorni, nonostante fosse diabetica. Il corpo di Elizabeth Struhs è stato trovato nella sua casa in Australia, a Brisbane, la bambina aveva avuto una crisi ma nessuno le ha somministrato i farmaci necessari o chiamato un medico, limitandosi a pregare per lei.



L’incredibile vicenda risale agli inizi di gennaio, i genitori della piccola sono stati condannati per il suo omicidio. Ora arriva la sentenza di condanna anche per gli altri 12 membri della setta i quali credevano fermamente che per salvarle la vita non fosse necessaria la medicina, ma solo la preghiera.

SCHIAVI DELLA SETTA

Secondo quanto affermato dalla zia di Elizabeth, i suoi genitori erano diventati totalmente succubi dei dettami della setta religiosa, tanto da tagliare ogni rapporto con gli altri familiari e affidarsi a essa per ogni loro necessità. La famiglia è sconvolta per quanto accaduto, il capo della polizia locale afferma di non avere mai visto niente di così terribile in tutti i suoi 40 anni di servizio.