Bonus €200: ottime notizie, il Governo lo raddoppia ma solo ad alcuni

Il bonus 200 euro è un bonus molto controverso.

Sicuramente gli italiani sono contenti di ricevere questi 200 euro in più per fronteggiare la terribile inflazione.

Però è anche vero che le polemiche non si sono fatte attendere su questa misura straordinaria del governo Draghi. Ma adesso il governo ha annunciato di volerlo raddoppiare ad una sola categoria, ma si tratta di una categoria molto vasta.

Il bonus raddoppia per alcuni

Cerchiamo di capire il perché e che cosa cambia. Le polemiche attorno al bonus 200 euro sono state per varie ragioni.

Sicuramente molti hanno protestato per il fatto che €200 erogati una tantum sono veramente troppo pochi. Infatti con una inflazione così alta e con il costo della vita che aumenta di giorno in giorno erogare 200€ una volta sola certamente non può fare la differenza. Ma le polemiche ci sono state anche in merito alle modalità di erogazione non sempre chiare e semplici del bonus. Tanti dubbi sono sorti in merito a come fare la domanda e come poterlo ottenere. Ma vediamo a chi il governo pensa di raddoppiarlo. Saranno i lavoratori dipendenti a ricevere un bonus 200 euro per così dire doppio.

Ecco come funziona il raddoppio

Infatti i lavoratori dipendenti riceveranno il normale bonus 200 euro a luglio esattamente come tutti gli altri. Ma poi diversamente dalle altre categorie di beneficiari, i lavoratori dipendenti si ritroveranno con altre 200 euro in questa paga. Vediamo come avverrà questo. Il governo ha pensato ad un aumento straordinario degli stipendi tra 50 e 70 euro al mese erogato per 4 mesi. Quindi saranno gli ultimi quattro stipendi del 2022 probabilmente ad essere quelli interessati dall’aumento temporaneo. Si tratta di un aumento tra 50 e 70 euro a seconda di quanto il dipendente percepisce normalmente in busta paga. Questo aumento sarà realizzato grazie a un mini taglio temporaneo del cuneo fiscale sui dipendenti. Eppure recentemente il leader sindacale Landini ha chiesto che l’aumento di 200 euro in busta paga sia definitivo. Per i dipendenti sarebbe davvero un aiuto straordinario. Difficilmente il governo accoglierà questa richiesta. Tuttavia un aumento delle buste paga stabile è molto probabile.