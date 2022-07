Prepariamoci all’austerità: i tedeschi ce la impongono se vogliamo lo scudo contro lo spread

Lo scudo contro lo spread non è la salvezza che sembrava in un primo momento.

Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e perché ben presto potrebbe arrivare l’austerità economica.

Da quando le banche centrali hanno annunciato la nuova politica di aumento dei tassi nulla è stato più come prima.

Austerità in arrivo

In realtà le banche centrali sono state costrette ad inaugurare la nuova stagione dell’aumento dei tassi perché l’inflazione è veramente troppo alta.

Un’inflazione così alta minaccia le famiglie e le imprese e chiaramente i tassi non potevano continuare a restare a zero. Però con l’aumento dei tassi è arrivata anche la paura di un vero e proprio crollo in borsa. Ma oltre al rischio per la borsa c’è anche un rischio forte di recessione economica. Infatti aumentare i tassi significa rendere le condizioni più difficili per l’economia e rendere quindi più probabile la recessione. Con tutti questi allarmi economici non stupisce che lo spread sia schizzato alle stelle. Come sappiamo lo spread è il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi.

I tedeschi pretendono rigore

La Banca Centrale Europea ha subito cercato di rassicurare gli italiani dichiarando che avrebbe messo in piedi uno scudo anti-spread. Lo scudo anti-spread è stata salutata come una novità positiva perché avrebbe impedito al differenziale di crescere troppo. Ma puntualmente è arrivato il richiamo da parte delle autorità tedesche. I tedeschi hanno chiesto con forza che se si deve varare uno scudo contro l’aumento del differenziale ci devono essere clausole precise che impediscano ai paesi con troppo deficit come l’Italia di continuare a spendere all’impazzata. Questa presa di posizione tedesca era piuttosto prevedibile ma questo significa anche che con lo scudo anti-spread arriveranno paletti molto forti per il governo italiano.

Per l’Italia è un problema

Quindi se la Banca Centrale Europea deve concedere all’Italia il notevole aiuto di uno scudo anti-spread le deve però anche imporre una notevole austerità economica. Purtroppo tutto questo capita proprio nel momento in cui sta arrivando la recessione e nel momento in cui il governo sarà prevedibilmente pressato per concedere forti aiuti sociali. Questo ridurrà molto le possibilità di manovra dell’esecutivo Draghi e degli altri che verranno per quanto riguarda gli aiuti assolutamente necessari a chi è più nel bisogno.