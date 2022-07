Non solo Assegno Unico: tutti i nuovi aiuti per le famiglie con i figli a carico

Sono le famiglie con i figli a carico quelle più colpite dal durissimo aumento dei prezzi.

Come sappiamo in Italia gli stipendi sono tra i più bassi d’Europa mentre l’inflazione purtroppo sta correndo.

Sono davvero tante le famiglie che hanno difficoltà ad andare avanti ma sono proprio quelle con i figli a carico a patire maggiormente.

L’assegno unico non è davvero unico: gli altri aiuti

Eppure l’assegno unico non è l’unico aiuto per le famiglie con i figli e ce ne sono altri molto utili e concreti. Quest’anno è nato l’assegno unico universale.

Lo scopo del Governo era quello di mettere ordine nei vari aiuti pensati per le famiglie con i figli. Quindi l’assegno unico universale doveva essere nelle intenzioni del governo, un’unica erogazione di denaro chiara e semplice invece dei tanti aiuti confusionari che c’erano prima. L’assegno unico universale viene quantificato in base all’isee della famiglia ma anche in base al numero dei figli. Quindi le famiglie con ISEE basso e tanti figli percepiscono un assegno unico più forte. Ma in realtà ci sono dei bonus molto importanti per le famiglie. Innanzitutto per i bambini da 0 a 3 anni c’è il bonus nido. Il bonus nido copre sia i nidi pubblici che quelli privati e viene erogato frequentati dal bambino.

Aiuti per i più piccoli e bonus per i più grandi

Il bonus nido è uno di quei bonus veramente preziosi. Ma c’è anche un altro aiuto per le famiglie con figli a carico che invece copre la fascia di età che va dal 5 ai 18 anni. Quest’altro bonus è focalizzato sulle spese per l’istruzione dei ragazzi e può arrivare a valere ben €1000. Si tratta di un aiuto pubblico che agevola l’istruzione e che può essere chiesto concretamente da entrambi i genitori ma sempre mantenendosi entro il tetto massimo per la famiglia dei 1000€. Questo bonus si chiama bonus musica e serve ad agevolare tutte le spese che la famiglia eroga per l’educazione musicale dei figli. Quindi ad essere agevolati dal bonus musica sono non soltanto il conservatorio ma anche le scuole di musica e le bande riconosciute. Per poter ottenere il bonus musica, la famiglia deve avere un ISEE entro i 36 mila euro e ovviamente tutte le spese devono essere documentate. Il bonus si fruisce come una detrazione Irpef al 19%.