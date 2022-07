Conto in banca: cosa succede se superi i €5.000 di giacenza, come evitare la stangata

Le spese sono sempre più alte per le famiglie italiane a causa dell’inflazione.

Ma anche se parliamo spesso degli aumenti sulle bollette sulla benzina, gli aumenti arrivano anche sul conto in banca ma è importante capire che cosa succede se si superano i 5.000 euro di giacenza.

Come sappiamo le famiglie italiane sono gravate da costi sempre maggiori.

Cosa cambia sul conto corrente

Le associazioni a tutela dei consumatori sottolineano come nell’ultimo anno i costi di gestione del conto corrente bancario siano saliti veramente troppo.

Oltre all’aumento dei costi di gestione del conto corrente c’è anche da sottolineare come tante spese che prima erano comprese nel costo di gestione oggi sono anche da pagare extra. Quindi per i correntisti italiani si tratta di un vero salasso. Ma quando il proprio conto corrente supera i 5.000 euro di giacenza c’è anche un ulteriore peso che è meglio conoscere anche perché si può evitare. Molti italiani per risparmiare sui costi del conto corrente si rivolgono alle banche online eppure le banche online non piacciono a tutti. Questo perché spesso i servizi che erogano non sono completi come quelli delle banche fisiche e soprattutto manca l’assistenza allo sportello.

Il problema della giacenza sopra i 5000 euro

Ma in particolare se si superano i 5.000 euro di giacenza sul conto bisogna anche pagare l’imposta di bollo. L’imposta di bollo è di 36 euro per quanto riguarda le persone fisiche e di 100 euro per quanto riguarda le imprese. Eppure l’imposta di bollo si può anche evitare. Infatti bisogna tenere presente che nei 5.000 euro sono contabilizzati soltanto i soldi liquidi e non quelli investiti. Dunque per evitare di pagare l’imposta di bollo basta investire la parte che supera i 5.000 euro in modo tale da abbassare la giacenza. Vediamo come.

Come evitare l’imposta

Le banche propongono molto spesso degli investimenti e quindi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Però è rilevante sottolineare che prima di porre in essere qualsiasi investimento è molto importante valutarlo con grandissima attenzione. Infatti proprio in questo periodo le banche stanno proponendo tanti investimenti che promettono di mettere al riparo i correntisti dall’inflazione ma non necessariamente questi investimenti sono sempre sicuri e vantaggiosi. Quindi se è vero che si può evitare che l’imposta di bollo è vero anche che qualsiasi investimento va vagliato con cura.