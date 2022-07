Meteo OGGI mercoledì 6 luglio | Cielo nuvoloso al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 6 luglio. Sulla nostra Penisola continua a dominare l’anticiclone africano Caronte, sebbene qualche pioggia potrà interessare i settori montuosi del nord Italia. Sereno in tutto il resto del Paese.

Cielo spesso nuvoloso o anche molto nuvoloso, specie al mattino al Nordovest, mentre sulle coste adriatiche sono previste precipitazioni di scarsa entità. Il tempo rimane ancora stabile e molto caldo al Centro-Sud, ma gli addensamenti di nubi sono in aumento sulla dorsale appenninica centrale. Previsti occasionali piovaschi. Le temperature sono in lieve diminuzione al Centro-Nord, mentre al Sud continua a far boccheggiare il caldo afoso.

Nord

Meno rovente l’anticiclone africano Caronte. Con un tempo sempre più instabile, il cielo della giornata di oggi sarà spesso molto nuvoloso o localmente coperto, fin dal mattino, sia lungo le coste adriatiche che sui settori di Piemonte e Lombardia. Possibile qualche scarso episodio di precipitazioni, mentre nel pomeriggio si attendono dei rovesci temporaleschi sui rilievi del Triveneto.

Centro e Sardegna

L’anticiclone africano Caronte non molla la presa, continua anche oggi ad arroventare gran parte delle regioni centrali. Tuttavia, il cielo risulterà coperto sopra i settori dell’Appennino. Previsti anche alcuni isolati piovaschi, in particolare sulle zone delle che si estendono tra Marche e Toscana. Nel resto delle aree il cielo sarà prevalentemente soleggiato, e il clima asciutto. Scendono lievemente le temperature.

Sud e Sicilia

Nelle regioni del Sud, Caronte rimane ancora l’indiscusso protagonista. Il cielo sarà prevalentemente sereno, salvo qualche addensamento di nubi a evoluzione su Molise, Basilicata e Campania. Nel pomeriggio non sono da escludere alcuni sporadici rovesci, anche a sfondo temporalesco. Tanto sole su tutto il resto delle Regioni, con temperature ancora molto cale rispetto alla media del periodo. Le massime raggiungeranno i 34 gradi in molte località.

Temperature

Scendono le massime in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna centroccidentale, Abruzzo, Molise, Puglia, e Basilicata. In lieve diminuzione anche su Sardegna, Appennino toscano, Umbria, Marche meridionali, Calabria e Sicilia settentrionale. Sono invece in aumento su coste toscane e nord Campania; rimangono stazionarie sul resto del territorio.

Venti

I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali su Liguria, regioni che si affacciano nell’alto adriatico e regioni centromeridionali, in attenuazione graduale dal pomeriggio/sera; deboli orientali in pianura padana e variabili sul resto del nord.

Mari

I mari saranno da poco mossi a mossi il tirreno meridionale e lo stretto di Sicilia; mossi i restanti bacini con moto ondoso in attenuazione nel corso del pomeriggio nel mar Ligure e alto Adriatico.