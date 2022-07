Ecco l’anticiclone delle azzorre: giù le temperature ma arrivano i temporali

Novità dal meteo sull’Italia, dopo la terribile afa arriva anche un poco di fresco. Ma occhio a temporali e grandinate.

Sembrava arrivato finalmente un po’ di fresco dopo l’insopportabile afa e le alte temperature di questi giorni, ma ora sembra invece che il meteo sia impazzito con temporali, grandinate e aria polare che si alternano al caldo africano.

Il cambiamento climatico innescato dal riscaldamento globale sta facendo ammattire i meteorologi. Ora sulla nostra Penisola è in arrivo l’anticiclone delle Azzorre che nel week end porterà nuovamente il caldo con temperature oltre i 30 gradi ma con minime più fresche. Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del IlMeteo.it, in questi giorni faremo i conti con forti temporali e venti in arrivo dalla zona adriatica e ionica. L’anticiclone durerà per circa una settimana, poi tornerà nuovamente l’afa.

Nelle zone costiere la temperatura media del mare è di oltre 5 gradi sopra le medie stagionali, il forte caldo porterà quindi possibilità di temporali per tutto il mese. In Italia del resto il primo semestre di quest’anno è stato il più caldo di sempre, con un giugno che ha registrato temperature di 2,88 gradi rispetto alle scorse rivelazioni.