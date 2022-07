Party di 40 anni finisce in tragedia: il festeggiato cade in un pozzo di 25 metri e muore [VIDEO]

La festa di compleanno per i 40 anni di Antonio Andriani, a Molfetta, si è trasformata in un tragico evento.

Doveva essere la festa per i suoi 40 anni e invece si è trasformata in tragedia. Antonio Andriani, di Molfetta (Bari), era con amici e parenti per festeggiare il suo compleanno, ma nel corso del party è caduto in un pozzo la cui profondità è di circa 25 metri e ha perso la vita.

Il tragico episodio è occorso a Erice, contrada Pegno (Trapani), da poco passata la mezzanotte. A testimonianza del drammatico evento c’è un filmato scioccante sui social che riprende gli ultimi istanti in cui l’uomo, manager, era ancora vivo. Doveva trattarsi di un filmato ricordo e invece è divenuto il racconto del dramma.

Tutto è occorso all’interno di una villetta che l’uomo aveva affittato da poco. Il filmato mostra cosa è accaduto: mentre il party era in corso, l’uomo ha iniziato a ballare sul coperchio di un pozzo artesiano. È circondato da amici e parenti ed è felice, ha il suo smartphone in mano e sta facendo una chiamata, mentre gli altri invitati ballano attorno a lui. Lui interrompe la telefonata e poi inizia a saltare seguendo la musica. In quel momento non accade nulla, ma poi decide di scendere e chiede aiuto a coloro che erano lì con lui per saltare giù.

Purtroppo, proprio in quel frangente, la copertura del pozzo cede. Chi lo stava sostenendo ha tentato senza successo a tirarlo fuori prima che precipitasse nel nulla, ma tutto accade in pochi, tragici attimi tra le urla di amici e parenti che comprendono subito la gravità di quanto sta occorrendo proprio sotto il loro sguardo e ripreso pure dalla videocamera.

Subito la musica viene interrotta e tutti vanno vicino al pozzo per vedere se l’uomo sta bene, ma la reazione di chi è appena accorso ad aiutarlo dice tutto. Antonio è precipitato nel vuoto a oltre 25 metri e il filmato si stoppa proprio nel momento più drammatico, quando tutti capiscono davvero cosa sia avvenuto.

Molto complicate le operazioni di soccorso, con i vigili del fuoco che hanno dovuto richiedere l’ulteriore intervento dei sommozzatori. Nel pozzo c’erano 7/8 metri d’acqua. I soccorritori hanno aspirato l’acqua e recuperato così la salma. Ora il corpo sarà sottoposto ad autopsia. Antonio Andriani era molto noto a livello locale a Molfetta (Bari), poiché aveva si esibiva con delle performance tributo al noto cantante Renato Zero. Si era trasferito da un po’ di tempo in Sicilia, e lì lavorava come manager per una impresa di Trapani.