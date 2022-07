Covid, superati 100 mila casi per il secondo giorno consecutivo

Contagi in netta risalita. Superata per il secondo giorno consecutivo la soglia dei centomila nuovi casi di Covid.

Nelle ultime 24 ore di ieri 107.786 i nuovi contagi, col tasso di positività salito al 28,4%. Saliti anche i ricoveri ordinari in ospedale per il 22esimo giorno di fila.

Non si ferma la salita della curva epidemica in Italia. Nella giornata di ieri, mercoledì 6 luglio, si sono registrati 107.786 i nuovi casi di Covid. Martedì erano stati 132.274, ma soprattutto una settimana fa eravamo a 94.165. Quota centomila contagi superata quindi per il secondo giorno di fila. Ieri i tamponi sono stati 380.035 (martedì 464.732) con un tasso di positività in lieve diminuzione: si passa dal 28,5% al 28,4%. I nuovi decessi sono stati 72 (contro i 94 di martedì). Sale così a 168.770 il totale dei morti da inizio pandemia.

Crescono anche le ospedalizzazioni: due in più le terapie intensive (contro il +20 dell’altro ieri) che arrivano così a un totale di 325 con i 43 ingressi della giornata. Mentre i i ricoveri ordinari salgono di 217 entrate (martedì +355) per un totale di 8.220. Un incremento che prosegue da 22 giorni consecutivi. Sono i dati emersi dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione col più alto numero di casi giornalieri è la Campania con 13.923 contagi, poi arrivano Lombardia (+13.681), Lazio (+11.257), Veneto (+10.745) ed Emilia Romagna (+9.016). Con quelli di ieri i casi totali da inizio pandemia toccano quota 19.048.788. I pazienti dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono stati 51.183 (martedì 64.828) per un totale che arriva a 17.733.984. Le persone attualmente positive sono 58.762 in più (martedì +68.093) per un totale di 1.146.034. Tra questi, 1.137.489 sono in isolamento domiciliare.