Tragedia in mare: annega bimbo di due anni e mezzo

Il piccolo è annegato in mare. I genitori lo avevano affidato alla tata assieme alla sorellina più grande.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno visto il bambino in acqua poco distante dalla riva.

Tragedia a Santa Severa su lungomare Pyrgi, a nord di Roma. Un bimbo di 2 anni e mezzo è annegato in mare.

È successo martedì. Il piccolo, in vacanza con la sorellina di quattro anni e i genitori, era stato affidato alla tata, una donna di 50 anni, riferisce il ‘Corriere della Sera’. La donna si sarebbe allontanata per qualche minuto, lasciando soli i bambini. Una distrazione fatale, sufficiente perché il piccolo andasse a riempire il secchiello in mare. Sarebbe annegato in pochi centimetri d’acqua. Tanto è bastato per fargli perdere conoscenza, a faccia in giù, e a affogare.

A notarlo sono stati alcuni bagnanti, che hanno lo hanno visto immobile in acqua, a pochi passi dalla riva, tentando di prestargli i primi soccorsi. Poi è intervenuto il personale sanitario del 118, cercando di rianimare il piccolo. Ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri. Sulle cause della morte del piccolo sono in corso gli accertamenti.