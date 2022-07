Bancomat: i nuovi limiti e gli errori banali che fanno scattare gli accertamenti

Sul bancomat cambiano tante cose e per gli italiani è molto importante capire come evitare guai.

I Bancomat sono gli sportelli automatici che tutti gli italiani usano continuamente ma è importante capire che il fisco ha rivoluzionato completamente questo strumento.

Infatti ci sono comportamenti banalissimi che possono avere effetti molto pesanti su chi li pone in essere. Quando si preleva al Bancomat non ci si pensa ma il fisco sta attentamente monitorando quello che il correntista fa.

Errori banali che attirano il Fisco

Questa è una vera e propria rivoluzione che è cominciata con la cosiddetta super anagrafe dei conti correnti.

Infatti la super anagrafe dei conti correnti consente al fisco di monitorare attentamente tutto ciò che gli italiani fanno sul conto corrente, sul bancomat ma anche sulla carta di credito. Ecco perché tutta una serie di comportamenti che molti potrebbero ritenere banali risultano invece molto sospetti al fisco. Se ad esempio una persona con una situazione economica piuttosto florida limita molto i suoi prelievi questo potrà apparire sospetto. Il fisco infatti potrà pensare che questo contribuente ha introiti in nero con i quali vive. Ma anche prelevare troppo o prelevare secondo schemi particolari può insospettire il fisco.

Nuove soglie e nuovi controlli

Il fatto è che il bancomat viene utilizzato dagli evasori fiscali e dai riciclatori di denaro sporco in modo furbesco proprio per dissimulare gli introiti o per far circolare i soldi tra soggetti diversi. Quindi chiunque abbia comportamenti per così dire disordinati al bancomat anche se in perfetta buona fede può essere attenzionato dal fisco. E anche importante ricordare che il bancomat risente indirettamente anche dei nuovi massimali sul denaro contante che scatteranno dal prossimo anno. Infatti dal prossimo anno per chiunque pagerà in contanti dai mille euro in su ci sarà una sanzione.

Cosa evitare

Dunque dal prossimo anno chiunque dovesse prelevare al bancomat dai mille euro in su sembrerà assai sospetto e questo comportamento potrebbe anche essere attenzionato. Ovviamente non è assolutamente detto che chi preleva mille euro in contanti lo fa per fare un pagamento di pari valore perché potrebbe anche essere che gli servono per più operazioni diverse. Eppure un prelievo del genere potrebbe comunque sia apparire sospetto ed essere attenzionato dalle intelligenze artificiali del fisico.