Limitatori di velocità obbligatori sulle auto: arriva la mazzata per chi supera i limiti

Cambia tutto per quello che riguarda i limiti di velocità e le automobili perché i morti sulla strada sono troppi.

Giro di vite contro gli eccessi di velocità e per gli automobilisti italiani arriva una vera rivoluzione.

I limiti di velocità sono qualcosa di molto importante e molto prezioso quando si è sulla strada infatti è proprio dalla mancanza di rispetto dei limiti di velocità che derivano tante delle morti che purtroppo si registrano quasi ogni giorno.

Cambia tutto per la velocità massima percorribile

Il codice della strada impone pene molto severe per chi supera i limiti di velocità ma adesso sta per arrivare una rivoluzione che cambierà tutto e renderà tutto più duro.

Quando si superano i limiti di velocità sulla strada si mette a repentaglio la propria vita e anche quella degli altri. Pochi lo sanno ma le pene per chi supera i limiti di velocità sono proporzionali ai chilometri orari in più ai quali si viaggia. Se si è recidivi sulla violazione grave dei limiti di velocità può addirittura scattare la pena della revoca della patente. Ma adesso con la nuova normativa sui limitatori automatici di velocità obbligatori sulle auto cambia davvero tutto. I limitatori automatici di velocità sono dei dispositivi che grazie all’utilizzo del GPS e di altre tecnologie permettono di rilevare la velocità massima consentita sulla strada che si sta percorrendo.

Limitatore obbligatorio

Una volta rilevata la velocità massima consentita sulla strada il limitatore automatico la confronta con quella tenuta dalla vettura. Se la vettura sta viaggiando troppo veloce, l’automobilista sarà avvisato con segnali luminosi e sonori. Se ancora non dovesse decelerare, la potenza che arriva al motore sarà automaticamente abbassata. All’automobilista non sarà impossibile accelerare comunque sia. Questi dispositivi sono sicuramente un qualcosa che rende più sicura la guida e che rende molto più difficile superare i limiti di velocità. Ma dal 6 luglio la normativa è cambiata e i limitatori automatici di velocità sono diventati obbligatori per tutte le auto europee. L’obbligo si applica a tutte le auto di nuova vendita. Invece non cambia nulla per quanto riguarda le auto che sono già in circolazione. Con l’obbligo del limitatore automatico di velocità certamente le strade saranno più sicure e il numero di incidenti anche gravi dovrebbe prevedibilmente diminuire.