Stop al caldo: in arrivo temporali e vento in tutta Italia

Previste 24 ore di pioggia e vento su tutta la Penisola da domani. Temperature in calo ma nel week end torneranno il sole e l’afa.

Il caldo sta per concedere una breve tregua. Dopo le alte temperature di queste settimane sono previsti calo delle temperature causati da forti temporali e vento su quasi la Penisola.

Secondo il responsabile del sito www.iLMeteo.it Andrea Garbinato, sono in arrivo piogge moderate su Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, settori orientali di Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia, acquazzoni in Toscana. Non sono previste piogge invece nel Nord-Est del Paese.

Un vento fresco arriverà già domani mattina mentre le precipitazioni sono attese per il pomeriggio e la nottata di venerdì che colpiranno soprattutto la parte adriatica dell’Italia. Pericolo di trombe marine e grandinate. In queste zone il tempo rimarrà molto variabile e quasi primaverile, con forti venti anche il sabato in tutto il Centro-Sud. Nel week-end invece è atteso il ritorno del sole e del caldo tipico di luglio.