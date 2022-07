Quanto ti costa un’ora di condizionatore e come portare la spesa a zero

Questa estate si annuncia torrida ma i costi dell’energia sono troppo alti.

Vediamo quanto costa concretamente il condizionatore dell’aria e come azzerare questa forte spesa.

Come sappiamo la speculazione, la guerra in Ucraina e l’inflazione hanno fatto impennare i costi dell’energia. Per le famiglie diventa difficile fare fronte a questi tremendi esborsi.

Quanto costa il condizionatore

D’altra parte quest’estate si annuncia particolarmente calda e così gli italiani cercano di capire quanto costa effettivamente un’ora di condizionatore e come poter risparmiare.

Oggi ci sono cifre piuttosto chiare riguardo il costo del condizionatore e di conseguenza gli italiani possono regolarsi e capire quanto utilizzarlo. Ma esistono anche trucchi che possono davvero abbassare molto questa spesa ed è assolutamente il caso di vederli. Innanzitutto è stato effettivamente calcolato il costo di un’ora di condizionatore. Si tratta di un costo variabile perché dipende dalla potenza del condizionatore e dipende anche dalla classe energetica. Tanti altri fattori incidono nel calcolo complessivo. Ad ogni modo è stato stimato ad un’ora di condizionatore costa tra 50 e 70 centesimi di euro.

Una stangata ma si può azzerare

Se dovessimo moltiplicarlo per tutte le ore nelle quali lo si tiene acceso d’estate si capisce chiaramente che è una stangata. Ovviamente sono i rincari del costo dell’energia ad aver portato un’ora di condizionatore a costare tanto. Eppure risparmiare d’estate è possibile. Bisogna mettere in campo tutta una serie di strategie. La prima è sicuramente quella di avere in casa degli infissi in grado di isolare dal punto di vista termico l’appartamento. Infatti un appartamento ben isolato dal punto di vista tecnico garantisce il risparmio sul riscaldamento in inverno ma anche il risparmio su condizionatore d’estate.

Il condizionatore non è necessario

Inoltre è veramente importante spegnere tutti gli elettrodomestici che normalmente teniamo in stand by. Infatti gli elettrodomestici in stand by sono un vero spreco. Altrettanto importante è fare la lavatrice e la lavastoviglie rigorosamente solo con i programmi Eco e soltanto a pieno carico. Questo accorgimento consente di risparmiare tanto. Quando il caldo non è davvero insopportabile un buon ventilatore da soffitto può essere una valida alternativa al condizionatore a costo quasi zero.