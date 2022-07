Arriva il bonus da €1000 per le famiglie con i figli a carico: comodo e cumulabile con assegno unico

Le famiglie italiane stanno soffrendo molto a causa dell’aumento del costo della vita.

Tutto diventa sempre più caro mentre gli stipendi rimangono tra i più bassi d’Europa.

Il Governo è sensibile al tema delle famiglie con figli perché sono quelle che patiscono più duramente l’inflazione.

Un bonus da 100 euro per la famiglia con figli

Il fatto è che sono proprio le famiglie con i figli a carico a sopportare le spese più forti e di conseguenza hanno bisogno di bonus ed aiuti per riuscire ad andare avanti.

Tuttavia c’è un bonus di €1000 che può essere un aiuto concreto proprio per i nuclei familiari che abbiano figli a carico. In questo periodo le famiglie sono sempre a caccia di nuovi bonus ed aiuti e la cosa positiva di questo bonus è che è facile da richiedere ed è anche cumulabile con l’assegno unico. Infatti non è assolutamente vero che l’assegno unico abbia fatto sparire tutti gli altri bonus dedicati ai bambini.

Come ottenerlo subito

Questo bonus da €1.000 può essere chiesto nella forma di una detrazione IRPEF al 19%. Come l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la detrazione gli può essere richiesta da entrambi i genitori. Tuttavia il tetto massimo resta sempre in tutto quello di €1000. Questo bonus è focalizzato sulle spese necessarie per l’istruzione musicale dei figli. Quindi questo bonus agevola spese come scuole di musica cori, bande, eccetera. Con questo bonus tutte le spese relative all’educazione musicale dei ragazzi saranno effettivamente detraibili. La cosa fondamentale è che tutte queste spese però devono essere documentate con regolari fatture. Il tetto ISEE per richiedere il bonus musica è di 36 mila euro. Per la famiglia questo bonus rappresenta un’occasione concreta di risparmio ma anche per accrescere il prezioso bagaglio della cultura musicale dei propri figli.

Aiuti più forti

Eppure cresce in Italia la forte richiesta di salario minimo e reddito di base universale. Il fatto è che le famiglie sono sempre più in sofferenza mentre la recessione si avvicina. Gli Italiani sono sempre più desiderosi di misure sociali straordinarie.