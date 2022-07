Bollo auto: finalmente è legge lo sconto del 20% e del 100%

Novità positive sul bollo auto in questo periodo di aumenti del costo della vita.

Sicuramente il bollo dell’auto è una di quelle tasse che gli italiani detestano pagare, ma le novità in arrivo sono decisamente positive per gli italiani.

Tutto sta aumentando di prezzo ed il carovita diventa sempre più insostenibile per le famiglie. D’altra parte però gli italiani hanno lo stipendio veramente bassissimo e questo fa crescere sempre di più la tensione sociale. Sul bollo dell’auto però arrivano delle novità che possono consentire un risparmio veramente forte.

Forti sconti sull’odiato bollo dell’auto

Parliamo di un risparmio del 20%, ma che può arrivare addirittura al cento per cento. Il bollo dell’auto è la tassa che si paga sul possesso di qualsiasi automobile.

Chiunque possiede un’auto è tenuto al pagamento del bollo dell’auto. Pagare il bollo è un dovere e le sanzioni possono essere veramente forti. La sanzione per il mancato pagamento del bollo dell’auto è proporzionale al ritardo. Se il ritardo è solo di poche settimane o mesi la sanzione sarà piuttosto modesta. Ma per un ritardo di 3 anni si arriva addirittura al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. Ma ora sul bollo dell’auto ci sono due fasce di sconti che potranno davvero fare felici gli automobilisti. Innanzitutto sul bollo auto si può avere uno sconto del 20%. Per godere dello sconto del 20%, si deve pagare il bollo della propria automobile con domiciliazione sul conto corrente bancario.

Si arriva al 100%

Infatti scegliendo questa modalità di pagamento molte regioni erogano uno sconto che va dal 10 al 20%. Dunque diventa fondamentale capire se la propria regione prevede uno sconto del genere oppure no. Pagare il bollo auto con domiciliazione sul conto ha anche il vantaggio di avvenire in modo completamente automatico e dunque non bisogna ricordarsi della scadenza. Ma per tre categorie di veicoli lo sconto arriva al 100%, perché sono completamente esentati dal bollo. Queste tre categorie di autoveicoli sono: le auto elettriche, le auto d’epoca e anche le auto adibite al trasporto dei disabili. Infatti la legge 104 garantisce l’esonero e tante agevolazioni anche sull’acquisto.