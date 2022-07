Anziani ritrovati in casa dai carabinieri: lui ferito, lei uccisa con arma da taglio. Indagano le forze dell’ordine nel Fiorentino. Si pensa che l’uomo possa essersi provocato le ferite da solo.

Tragedia a Firenze. Drammatica la scena a cui hanno assistito questa mattina, all’alba, i carabinieri intervenuti in un’abitazione di Campi Bisenzio. Senza vita un’anziana donna di 84 anni, raggiunta da una serie di colpi di arma da taglio. Ferito, invece, suo marito di 87. Sul posto è intervenuto anche il pm di turno, personale della Sis del nucleo investigativo e della medicina legale.

Sulla vicenda stanno ora indagando le forze dell’ordine, che dovranno far luce su quanto successo. In corso anche tutti i relativi accertamenti scientifici. Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni offerte dai quotidiani, però, pare che al momento la pista più accreditata dagli inquirenti sia quella di un tentato omicidio-suicidio.

Tragedia in una palazzina di Campi Bisenzio

L’allarme ai carabinieri è stato dato dalla badante dell’anziana coppia. Secondo quanto si apprende dalle fonti, pare che la donna di 84 anni fosse molto malata, e necessitava di assistenza. Quando i militari dell’arma sono intervenuti presso il loro appartamento, l’anziana aveva delle gravissime ferite, provocate probabilmente da un’arma da taglio. Per lei non c’è stato nulla che i soccorritori potessero fare. Il marito, invece, ritrovato ferito, è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata presso l’ospedale di Careggi.

Secondo le prime ipotesi avanzate dai carabinieri, le ferite riportate dall’87enne potrebbero essere auto-inferte. Si indaga al momento su quella che sarebbe un caso di omicidio, con successivo tentato suicidio. Anche per questo, si apprende che l’uomo è stato attualmente arrestato, e si trova piantonato fuori dall’ospedale. Sul posto è intervenuto per un sopralluogo anche il magistrato di turno della procura di Firenze. La scientifica si sta occupando di tutti i i rilievi necessari sul luogo della tragedia, coadiuvati dai medici legali. Nel frattempo, pare che i carabinieri abbiano già raccolto delle testimonianze, e hanno ascoltato alcune persone a conoscenza della situazione famigliare che ha sconvolto la coppia. Tra questi, i figli, la badante che viveva insieme ai due anziani, e anche il loro medico di famiglia.

Alla lue di quanto ricostruito, il pm ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, con il trasferimento della salma all’istituto di Medicina legale a Careggi. Saranno le analisi sul cadavere dell’anziana a far chiarezza sulla dinamica di quanto successo. Sempre secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, pare comunque che il decesso della donna debba essere fatto risalire alla scorsa notte.