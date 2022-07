Marmolada, identificate le 11 vittime della tragedia: i nomi di chi ha perso la vita

Tragedia sulla Marmolada, i RIS hanno identificato le 11 vittime della valanga: tra i nomi di chi ha perso la vita, quello di Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime.

Sono infine terminate le ricerche e le operazioni per recuperare gli escursionisti coinvolti nel disastro della Marmolada. A una di queste ha preso parte anche Moreno Togni, esperto vigile del fuoco di Brentonico, tra il Garda e la Vallagarina. Lo stesso vigile che all’AGI ha raccontato le sensazioni provate in quei drammatici momenti.

Si contano dunque 11 vittime, recuperate e identificate nelle scorse ore da parte dei soccorritori. L’ultima vittima recuperata, spiegano dall’ANSA, è ancora in fase di identificazione. Al momento la vittima più giovane è Nicolò Zavatta, studente 22enne dell’Università di Padova, amante della musica e della montagna.

Chi sono le vittime della tragedia della Marmolada

Come reso noto dall’ANSA, i carabinieri del Ris hanno completato la comparazione del Dna delle 11 salme recuperate con quella dei congiunti. Erano rimaste in 4 a non aver avuto ancora un nome, compreso l’ultimo disperso contato all’appello. Ora è possibile dare un volto alle vittime che hanno perso la vita in quell’inaspettata tragedia.

“Abbiamo completato la comparazione dei profili genetici tra le salme e quelle dei familiari. Anche il soggetto che mancava all’appello è stato identificato. Sono stati ritrovati altri resti e materiale tecnico e abbiamo chiuso il cerchio e fermato il numero delle vittime a 11. A oggi, non ci sono elementi per pensare a ulteriori soggetti interessati dall’evento incidentale”. Queste le parole del comandante del Ris di Parma, Giampietro Lago, che è intervenuto alla conferenza stampa tenutasi a Canazei. Un incontro, questo, in cui sono stati illustrati nel dettaglio tutti gli esiti del lavoro svolto fino a questo momento sulla tragedia della Marmolada.

Erano sei le vittime vittime identificate subito, ovvero i tre veneti Filippo Bari, Paolo Dani e Tommaso Carollo, la trentina Liliana Bertoldi, e i due turisti della Repubblica Ceca, Pavel Dana e Martin Ouda. I ris sono riusciti poi ad identificare anche i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina, e il 22enne Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime.

Le salme, ha poi aggiunto il comandante del Ris, saranno riconsegnate solo una volta concluse le ricerche e le operazioni di recupero. Operazioni che non si fermano ancora, dato che i soccorritori e le autorità impegnate sul campo stanno ancora lavorando affinché sia possibile recuperare quanti più elementi possibili, che possano aiutare nelle indagini o che possano venire riconsegnati alle famiglie. Ma è lutto per tutti, nelle comunità rimaste devastate dalla tragedia. Tutti i Comuni della Val di Fassa si stringeranno alle famiglie di chi non può più riabbracciare i propri cari, con un minuto di silenzio che scoccherà alle 18 di oggi. In questa occasione, anche gli esercizi commerciali abbasseranno le serrande in segno di lutto.