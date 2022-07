Donna lega cane a un palo, poi lo abbandona di fronte al figlio in lacrime [VIDEO]

La donna ha legato il cane al palo di un parcheggio prima di abbandonarlo. È accaduto a Foggia.

Ha preso il cane, lo ha legato al palo di un parcheggio e poi lo ha abbandonato. È successo a Foggia, dove una donna ha lasciato lì il proprio animale, di fronte al figlio. Il ragazzino, che inizialmente stava giocando spensierato e ignaro di tutto nei pressi di un muretto, quando ha compreso cosa stava occorrendo, è scoppiato in lacrime e ha provato a tornare dal suo cane.

A quel punto, sua madre lo ha fermato e lo ha preso per un braccio. La donna, identificata, si è beccata una denuncia dalla polizia locale grazie a un filmato realizzato da un automobilista. Si tratta di 21 secondi che mostrano quanto successo.

Nel video si vede il ragazzino che va via con la madre e poi si guarda indietro, le domanda come mai il cane non vada assieme a loro. Si gira di nuovo, indicandolo. Ma niente, la madre lo porta via con sé mentre lui piange continuando a voltarsi indietro.

Uno strazio, un’azione crudele sia verso il cane che verso suo figlio. Il video ha poi iniziato a circolare su Whatsapp finché non è giunta da Anna Rita Melfitani, che presiede l’associazione “Guerrieri con la coda” che negli ultimi giorni ha postato sul proprio profilo l’accaduto, coprendo il viso del ragazzino e auspicando che la donna fosse identificata, come poi, per l’appunto, è accaduto.

Il cagnolino abbandonato è una femmina e il suo nome è Kira. Fortunatamente sta bene, e attualmente è in attesa di essere adottata. Nel frattempo, sta da due giovani che l’hanno ritrovata legata a quel palo, nel parcheggio.

Tra l’altro, il cane non aveva il microchip che consente di registrare l’animale all’anagrafe con i vari dati. Nel frattempo, le foto hanno fatto il giro del web qualche giorno più tardi della giornata nazionale contro l’abbandono degli animali, evento svoltosi nelle giornate del 2 e 3 luglio scorsi. In tutto questo, l’Enpa si costituirà parte civile.

Il problema dell’abbandono degli animali

Ogni anno, durante la stagione estiva, si presenta il problema dell’abbandono degli animali domestici, e in particolare dei cani e dei gatti. Di solito, in questo periodo, vengono abbandonati in diverse zone del nostro Paese, circa 150 mila animali domestici di specie diverse. Nello specifico, da alcune stime, i cani abbandonati in Italia sono circa 50 mila all’anno, e per quanto concerne i gatti, si parla di 80 mila esemplari ogni anno.