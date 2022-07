Ilary Blasi conferma:«Il mio matrimonio con Totti è finito». Lui:«Separazione da Ilary dolore inevitabile»

Blasi:«Evitate speculazioni, rispettate la privacy della mia famiglia». Totti spiega:«Ho provato a superare la crisi, ora tuteliamo i figli».

La conferma è arrivata. Con un comunicato all’Ansa, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio durato 17 anni ( e tre di fidanzamento fanno 20 anni d’amore).

«Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia», ha detto Ilary Blasi, annunciando la fine del rapporto con Totti.

«Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile», ha fatto eco Francesco Totti. «Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli», ha chiosato l’ex capitano della Roma.

Il settimanale Chi conferma il legame tra Totti e Noemi Bocchi

Poco prima dell’annuncio, come riporta La Gazzetta dello Sport, ad attestare la fine dell’idillio tra i due coniugi c’è stato anche il settimanale Chi, che oltre a confermare la rottura, posta anche foto esclusive che confermano la relazione tra Totti e Noemi Bocchi.

Da quanto si apprende, due giorni prima del comunicato, Totti era stato a casa di Noemi dalle 20:30 alle 2:30 di notte, con un amico su una Smart. Totti avrebbe lasciato la sua macchina in un parcheggio e poi si sarebbe fatto accompagnare dall’amico, per poi tornare alla sua auto a tarda notte.

Chi spiega ulteriori particolari, ossia che gran parte della crisi sarebbe scattata da quando l’ex capitano della Roma avrebbe letto dei messaggi compromettenti sul cellulare della consorte. Si vocifera, infatti, di una storia con un baldo giovane per cui la donna avrebbe perso la testa e che avrebbe frequentato nel corso delle trasferte per la conduzione del programma “L’Isola dei Famosi”.

Ergo quando l’ex giocatore ha smentito le voci di crisi, la rottura si stava già compiendo, ma Totti ha provato fino alla fine a tutelare i propri figli.