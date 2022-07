I carissimi libri per il prossimo anno scolastico diventano gratis grazie al nuovo aiuto

La scuola sta diventando una vera stangata per le famiglie italiane ma per fortuna arriva la possibilità di avere i libri gratis.

Le famiglie italiane non vogliono rinunciare all’istruzione per i propri figli ma purtroppo la gravissima situazione economica le sta mettendo in difficoltà.

Il costo della vita aumenta in modo impressionante e ormai sono veramente tante le famiglie italiane ad essere in affanno.

L’aiuto importante per la scuola

Ormai anche le spese più banali stanno diventando difficoltose per le famiglie ma non è soltanto l’inflazione il problema.

Il fatto è che gli italiani hanno stipendi bassissimi e lavori precari e quindi non riescono a reggere all’ondata inflazionistica. Quando si hanno figli a carico ovviamente le spese aumentano e le spese per la scuola possono essere veramente forti. I libri di testo rappresentano un esborso forte per le famiglie. Ma per fortuna ci sono degli aiuti che possono sostenere proprio chi ha più bisogno. Purtroppo nemmeno la scuola sfugge alle perverse logiche dell’inflazione e mandare i figli a scuola diventa sempre più caro.

Come chiedere il bonus per i libri

Vediamo come si possono ottenere gratis non solo i libri ma anche tutte le forniture scolastiche necessarie per il prossimo anno scolastico. Sono proprio le regioni ad erogare delle borse di studio pensate in funzione dell’isee. Dunque saranno proprio gli ISEE più bassi a ricevere le cifre più sostanziose. Ma queste borse di studio non si basano soltanto sull’isee. Infatti vari parametri vengono tenuti in considerazione per calcolare la cifra che spetta alla famiglia. Gli alunni con maggior merito e con voti più alti, spesso possono beneficiare degli aiuti maggiori, così come si percepiscono cifre più forti per la scuola secondaria superiore nella quale i libri sono molto più cari.

Importante l’ISEE

Quindi per poter richiedere le borse di studio ISEE per i propri figli è fondamentale verificare i bandi che proprio in estate le regioni pubblicano. Infatti con questi bandi si potrà capire se si rientra tra le famiglie che possono beneficiare delle borse di studio e si potrà anche capire a quanto ammonta la cifra spettante. Sul bando ci saranno anche tutte le informazioni e la modulistica da compilare ed inviare.