Reddito Energetico: finalmente sbloccata la misura che azzera le bollette dell’energia elettrica

Si è parlato tanto di reddito energetico ma adesso finalmente si può richiedere.

Le bollette della luce e del gas stanno mettendo in ginocchio le famiglie italiane. Infatti è proprio a causa della guerra in Ucraina e della fortissima inflazione che le bollette sono diventate un autentico problema.

Sono tante le famiglie in difficoltà e così i cinque stelle avevano lanciato l’idea del reddito energetico.

Una misura forte contro il caro bollette

Purtroppo però in tutti questi mesi la proposta è rimasta ferma e gli italiani non hanno potuto richiedere questa misura.

Adesso finalmente il reddito energetico è partito e si conoscono anche le cifre concrete. Grazie al reddito energetico ogni famiglia potrà beneficiare addirittura di 8.500€. Non soltanto si copriranno le spese di acquisto dei pannelli solari, ma anche le spese per l’installazione e per la rimozione di eventuali strutture preesistenti. L’idea del reddito energetico è semplice quanto efficace. In virtù del reddito energetico infatti alle famiglie con gli ISEE più bassi verranno concessi i fondi per l’installazione dei pannelli solari e così le costose bollette dell’energia saranno azzerate.

Finalmente si può richiedere l’azzeramento della bolletta

Oltre a conoscersi la cifra erogata che è appunto quella di 8.500 euro, ora si conosce anche il tetto ISEE che è di 20.000 euro. Dunque tutte le famiglie che si trovano al di sotto dei 20.000 euro ISEE potranno richiedere questa misura. Sicuramente il reddito energetico è una misura molto più efficace rispetto ai bonus bollente perché consente un vero e proprio azzeramento della costosa bolletta dell’energia elettrica. Il reddito energetico è una misura di natura regionale e di conseguenza sono le regioni a doverla erogare.

Fondamentale l’ISEE

Per ora è partita in Puglia, ma le altre regioni stanno lavorando a farla debuttare al più presto. Quindi è proprio andando sul sito della Regione che si possono verificare tutti i paletti per richiedere questa misura e scaricare la modulistica necessaria per ottenere questo aiuto prezioso ed ecologico. Ovviamente restano sempre validi i bonus sociali per le bollette che ultimamente il Governo ha anche potenziato.