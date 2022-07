Incendio in una villetta, perdono la vita madre e figlio

Dramma in zona Bravetta, a Roma. Nel rogo sono morti una donna di 74 anni e suo figlio di 31 anni. Ecco che cosa è successo

Una donna di 74 anni e suo figlio di 31 anni sono morti durante un incendio scoppiato in una villetta sita in via degli Estensi, a Roma.

La donna 74enne era disabile. Lei e suo figlio sono stati rinvenuti morti durante la notte, lei in camera e lui nel bagno, a causa delle esalazioni diffusesi per via dell’incendio. Il tragico episodio si è verificato alle due del mattino di oggi, lunedì 11 luglio. Ad avvertire i soccorritori, i vicini di casa.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco con quattro squadre, i soccorritori del 118 e la polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala e con l’autobotte, riuscendo a spegnere l’incendio. Poi, il triste rinvenimento dei due cadaveri.

Per ora le cause dell’incendio non sono note, ma non si esclude che il rogo sia esploso a causa di un corto circuito. I corpi di madre e figlio sono stati trasportati al Policlinico Gemelli. La polizia sta investigando sulla morte di madre e figlio.

Incendi a Roma, il sindaco:«Qualche rogo è doloso»

Nelle ultime settimane, Roma è stata colpita da diversi incendi, e a questo proposito, il primo cittadino Roberto Gualtieri ha detto al Tg1:«Sta indagando la magistratura ed è presto per fare ipotesi. Certo c’è la mano dell’uomo, poi si vedrà se sono episodi colposi o dolosi. Anche se qualche incendio sia doloso è stato già accertato. Si tratta di una situazione molto difficile, molto grave. Noi stiamo lavorando con grande intensità sul fronte della prevenzione e degli interventi».

Gualtieri ha anche precisato che oggi c’è stato un incontro del comitato per l’ordine e la sicurezza e per ciò che concerne i roghi «si rafforzeranno le azioni di prevenzione in tutte le zone a rischio, interverremo noi come Roma Capitale con tre milioni per un piano di potenziamento degli impianti. Riapriremo al più presto, forse già lunedì, la discarica di Albano perché noi siamo anche stati molto colpiti dall’incendio dei Tmb di Malagrotta che hanno messo in difficoltà il ciclo di raccolta dei rifiuti».

Il sindaco infine chiosa dicendo che in quanto «amministrazione andremo avanti nella nostra decisione di dotare finalmente Roma degli impianti di cui una grande Capitale europea ha bisogno. Il fatto che Roma è priva di impianti determina una situazione fragilissima sul fronte dei rifiuti ed è vergognoso e inaccettabile».