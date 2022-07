Cinghiale aggredisce una donna in spiaggia mordendola a un braccio

Cinghiali aggressivi in pieno centro cittadino, questa volta non è Roma ma la provincia di Genova. Un animale ha morso una donna al braccio mentre si trovava in spiaggia.

Una signora è stata morsa da un cinghiale mentre si trovava sulla spiaggia di Vernazzola, a Sturla in provincia di Genova. La donna ha 57 anni e si chiama Rossana Padoan Falcone, fa l’impiegata in un’azienda di assicurazioni e si era recata vicino al mare per rilassarsi dopo il turno di lavoro.

Rossana stava godendo della vista del mare e mangiando una pizza quando all’improvviso è comparso il grosso animale, forse attratto dall’odore del cibo. Per tutta risposta il cinghiale l’ha attaccata con forza, mordendola a un braccio. La donna ha urlato mettendo in allarme gli altri bagnanti che si sono dati alla fuga, tra un’altra signora che è arrivata in suo soccorso. Rossana è stata trasferita all’ospedale San Martino dove ha subito un’antitetanica e poi al ciclo di antirabbica.

TANTA PAURA E PANICO GENERALE

“Erano da poco passate le 19.30, avevo appena finito di mangiare una pizza in spiaggia – ha dichiarato la donna in una intervista -. Avevo appoggiato il cartone, chiuso, poco distante da me e dal mio asciugamano, quando è arrivato il cinghiale, era abbastanza grande. Io sono rimasta immobile, pensavo fosse stato attirato dalla pizza, e che avrebbe cercato di aprire il cartone che custodiva alcuni avanzi all’interno, invece mi si è avvicinato e mi ha morso“. A quel punto il panico. “Io ho gridato, le persone scappavano“.

“È intollerabile che i cittadini corrano un rischio del genere – continua -. Ero in una spiaggia dove, proprio a fianco a me, fino a pochi minuti prima, avevo avuto la compagnia di una coppia con un bimbo nel passeggino: se avesse morso lui? E poi quella spiaggia è accessibile alle persone disabili, perché metterle a rischio? Si tratta di un arenile pubblico, che deve comunque essere presidiato. L’emergenza cinghiali, credo, stia degenerando. Non ci sono precedenti”.

“Oltre le vaccinazioni, devo assumere l’antibiotico per sei giorni, tre volte al giorno” conclude, aggiungendo “Dovrò trovarmi un’altra spiaggia, lì non ci metterò più piede“. Nel nostro Paese da alcuni anni si registra un problema di cinghiali selvatici nelle strade cittadine. Soprattutto a Roma dove questi grossi animali sono stati spesso avvistati nella zona nord della Capitale.