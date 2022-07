Grave incidente per il regista Carmine Elia, morte due ragazze

Gravissimo incidente stradale costato la vita a due ragazze di solo 20 anni a Roma. La loro auto si è scontrata con quella del regista che ora si trova in ospedale in gravissime condizioni.

Un tragico incidente a Roma è avvenuto nella zona del Foro Italico ieri sera intorno alla mezzanotte. Tra le vittime si registrano purtroppo due giovani ragazze di soli 20 anni, Beatrice Funariu e Giorgia Asia Anzuini.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il regista Carmine Elia. L’uomo si trova al momento ricoverato in codice rosso presso il Policlinico Gemelli. Secondo le prime indagini l’auto nella quale si trovavano le due ventenni, una Citroën C3, avrebbe sbandato finendo nella corsia opposta e scontrandosi appunto con l’automobile, un’Alfa Stelvio, nella quale si trovava il regista.

La macchine delle due giovani proveniva da Tor di Quinto ed si è ribaltata dopo l’impatto. Per le ragazze non c’è stato niente da fare, all’arrivo dei soccorsi, avvisati dagli automobilisti di passaggio, le due giovani erano già decedute. Beatrice e Giorgia erano molto amiche, da quanto si apprende.

REGISTA DI DON MATTEO

Originario della provincia di Milano, Elia è noto al pubblico soprattutto per i suoi lavori televisivi nella regia di note fiction come Don Matteo con Terence Hill, Ho sposato uno sbirro, Occhio a quei due, Mare Fuori, Sopravvissuti e La strada dritta. Ha 55 anni.

Un amico del regista ha così commentato la vicenda uscendo all’ospedale dove era andato a trovarlo: “Sono ancora sotto shock, ho vissuto una notte da incubo. Carmine mi ha chiamato subito dopo l’incidente e io sono arrivato in via del Foro Italico. Non può nemmeno immaginare a quale scena ho assistito”.